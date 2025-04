Voicemod onthult testversie Key-dongle voor stemvervorming op consoles

Voicemod kondigt een testversie van de Key-dongle aan om stemvervorming voor consoles mogelijk te maken. Gebruikers hebben naast de dongle een smartphone of tablet en een koptelefoon met microfoon met een 3,5mm-jackoutput nodig.

Het apparaatje, dat in eerste instantie onder vijfhonderd gebruikers getest wordt, kan via de USB-C-poort op een smartphone of tablet aangesloten worden. Zowel een koptelefoon als een console of -controller moeten vervolgens met een 3,5mm-aansluiting aan de dongle gekoppeld worden. De stemvervorming vindt plaats in de Voicemod-app voor Android en iOS, die dus op de aangesloten smartphone of tablet draait.

Deze omweg is nodig omdat native stemvervorming op de betreffende consoles niet mogelijk is vanwege restricties op hardwaretoegang voor apps van derden. Ter vergelijking, met de desktopversie van Voicemod kunnen gebruikers een virtuele microfoon simuleren, die vervolgens als input in bijvoorbeeld Discord of Twitch kan dienen. Op deze manier is er geen extern apparaatje of app op een ander toestel nodig.

Het is nog niet duidelijk wanneer Voicemod de dongle volledig gaat uitbrengen. De test vindt plaats in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Europa.