G.Skill kondigt Trident Z5 Royal Neo met AMD EXPO-ondersteuning aan

G.Skill brengt een nieuwe versie van de Trident Z5 Royal Neo-geheugensticks uit, die is geoptimaliseerd voor AMD's AM5-platform. Dat betekent vooral dat de sticks voorzien zijn van AMD's EXPO-technologie, waarmee het makkelijker wordt ze te overklokken.

Het gaat om een AMD-versie van de Royal-versie van de Trident Z5 Neo-geheugensticks. Dat zijn de goud- en zilverkleurige modellen die het bedrijf vorig jaar uitbracht. De nieuwe versies ondersteunen AMD EXPO, of Extended Profiles for Overclocking. Tweakers schreef daar in 2022 een achtergrondartikel over. Met EXPO kan het geheugen worden overgeklokt naar hogere snelheden, mits die door de fabrikant worden ondersteund. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de frequenties, timings en spanning handmatig aanpassen.

De DDR5-8000-modules hebben timings van CL38-48-48-128 en zijn beschikbaar in maximaal 2x24GB-varianten. De modellen komen in augustus beschikbaar, maar G.Skill noemt er geen prijzen bij.