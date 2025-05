G.Skill kondigt eerste DDR5-8400-geheugenmodules aan

G.Skill brengt eind oktober DDR5-geheugen uit dat snelheden tot 8400 megatransfers per seconde kan halen. Daarmee is G.Skill voor zover bekend de eerste fabrikant die dergelijke DDR5-8400-geheugenmodules uitbrengt. Een adviesprijs is nog niet bekend.

De geheugenmaker zegt dat het geheugen de snelheden haalt met CL-latency's van 40-52-52-134 en Intel XMP 3.0-overklokprofielen ondersteunt. Het geheugen komt onder de Trident Z5 RGB-serie te vallen en wordt geleverd als een set van twee 24GB-modules. In een benchmark met Intel Core i9-14900K-processor haalt het geheugen leessnelheden van bijna 129GB/s en schrijfsnelheden van 127GB/s.

Behalve over de geheugenkit die commercieel verkrijgbaar wordt, spreekt G.Skill over overgeklokt geheugen met snelheden tot 8600MT/s. Dit zou zijn bereikt met cl-latency's van 40-54-54-136. Dit geheugen zou op hetzelfde testplatform lees- en schrijfsnelheden van ruim 130GB/s hebben bereikt. Het is niet bekend of en wanneer G.Skill dit geheugen wil verkopen.