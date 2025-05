Bluesky heeft dertig miljoen gebruikers

Socialemediaplatform Bluesky heeft meer dan dertig miljoen gebruikers. Die mijlpaal komt zo'n twee maanden nadat het bedrijf vijftien miljoen gebruikers behaalde. Vermoedelijk komt een deel van de nieuwe aanwas door recente ophef rondom X.

Op een statistiekenpagina van Bluesky is te zien dat het sociale netwerk inmiddels de dertig miljoen aanmeldingen is overstegen. Het dashboard geeft alleen het totale aantal gebruikersaccounts weer en niet hoeveel daarvan er actief zijn. Het aantal posts komt met 985 miljoen nabij de miljard. Het aantal keren dat accounts gevolgd worden ligt op in totaal 1,982 miljard.

De mijlpaal is een verdubbeling van het aantal accounts dat Bluesky medio november nog had. Toen had het netwerk vijftien miljoen gebruikers. Halverwege december steeg het aantal naar 25 miljoen. De groei is daarmee wel afgezwakt. In november steeg het aantal Bluesky-accounts explosief, wat waarschijnlijk gebeurde omdat Donald Trump toen net de Amerikaanse presidentsverkiezingen had gewonnen. Daarin speelden X en eigenaar Elon Musk een belangrijke rol. In de afgelopen maand bleef X onder vuur liggen, onder andere nadat Musk bij Trumps inauguratie een gebaar maakte dat leek op een Hitlergroet. Het is niet duidelijk of de huidige groei van Bluesky daardoor verder werd gedreven.