Tweetbot-maker ontwikkelt nieuwe client voor Bluesky

Tapbots, de ontwikkelaar achter de inmiddels opgedoekte Tweetbot, gaat een client uitbrengen voor Bluesky. De client, Phoenix genaamd, moet deze zomer beschikbaar komen voor iOS. Tapbots belooft tegelijkertijd te blijven werken aan Ivory, zijn Mastodon-client.

Door de toenemende populariteit van Bluesky wilde Tapbots een client voor het platform maken, meldde de ontwikkelaar. "Sinds de enorme groei van Bluesky in het afgelopen jaar zijn onze klanten verdeeld over de twee diensten. Om als bedrijf te blijven groeien, moeten we beide ondersteunen. We redden het helaas niet met Mastodon alleen", schrijft Tapbots. Bluesky had tegen eind januari meer dan dertig miljoen gebruikers. Ter vergelijking heeft Mastodon 7,8 miljoen gebruikers, volgens statistiekensite FediDB.

De ontwikkelaar stopt de clients niet samen in een enkele app, maar denkt dat de clients beter functioneren als ze los van elkaar werken. Tapbots wil wel kijken naar een manier om te kunnen crossposten tussen Ivory en Phoenix. Er zijn nog geen abonnementsprijzen bekendgemaakt voor Phoenix. Ook is het nog niet duidelijk welke functies Phoenix precies gaat bevatten.

Update, 10 maart 09.38 uur - In het artikel stond dat er ook een Android-client zou komen, maar dat is niet correct. Ook is er nu een vergelijking gemaakt in het totale aantal Mastodon-gebruikers, in plaats van het aantal maandelijks actieve.