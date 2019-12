'Inlichtingendiensten verplaatsen satellietstation van Burum naar buitenland'

Het satellietstation in het Friese Burum, waar Nederlandse inlichtingendiensten schotels hebben voor het afluisteren van dataverkeer, wordt verplaatst naar een nog onbekend buitenlands land. Dat stelt de NOS op basis van bronnen.

Het land dat het satellietstation gaat huisvesten, heeft volgens de bronnen bepaald dat geheim moet blijven om welk land het gaat, schrijft de NOS. Over deze verhuizing zou het Nederlandse kabinet al een akkoord hebben bereikt met het desbetreffende land. In de zomer gaf minister Bijleveld-Schouten van Defensie nog aan dat de verhuizing uiterlijk in augustus 2022 moet zijn gerealiseerd.

Deze verhuizing hangt samen met de wens van telecombedrijven om de gebruikte 3,5GHz-frequentie in te kunnen zetten voor 5g. Het satellietstation in Burum gebruikt onder meer die frequentie en dat zou het gebruik van 5g in Noord-Nederland hinderen. Vorig jaar noemde de NOS al locaties als de Alpen of de Pyreneeën. De MIVD-directeur zei toen dat het station vanwege de dekking in ieder geval ergens in Europa zal komen.