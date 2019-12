Amazon komt met tool om gesprek tussen dokter en patiënt in tekst om te zetten

Amazon heeft zijn bestaande transcriptietool uit 2017, die automatisch spraak in tekst omzet, uitgebreid zodat deze ook inzetbaar is voor een gesprek tussen een dokter en een patiënt. De communicatie wordt dan automatisch als tekst in het medisch dossier ingevoegd.

De tool Amazon Transcribe Medical is in feite een uitgebreidere versie van het in 2017 uitgebrachte Amazon Transcribe, met de toevoeging van de herkenning van allerlei medische termen. Met deze machinelearningtool kunnen transcripties worden gemaakt van medische consultaties tussen artsen en patiënten, inclusief de automatische toevoeging van interpunctie. Het doel is dat medici hiermee minder tijd hoeven te spenderen aan administratie, zoals met name medische rapporten in elektronische patiëntensystemen invoeren. Amazon stelt dat de tool spraak op accurate wijze en in real-time naar tekst vertaalt, maar hoe accuraat dat gaat, meldt het bedrijf niet.

Volgens Amazon zijn accurate medische transcripties erg duur, nemen ze veel tijd in beslag, of werken ze verstorend voor de patiënten. Het bedrijf zegt dat de Transcribe Medical is getraind op de terminologie en de stijl van medisch jargon. De tool werkt op basis van een api en kan bijvoorbeeld worden ingezet in de vorm van een mobiele app op een toestel met een microfoon, waarna een gehele conversatie kan worden opgenomen. Daarnaast is de tool ook inzetbaar op de computer om een dictaat van een arts snel te kunnen verwerken. Eventuele transcripties kunnen naar de tool Comprehend Medical worden doorgestuurd, die de relevante medische informatie eruit haalt. Transcribe Medical is momenteel alleen nog beschikbaar in twee regio's in de VS en gebruikers moeten klanten van Amazon Web Services zijn.