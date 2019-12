Qualcomm werkt aan vr-toepassing via streamingtechnologie zonder videobeelden

Wetenschappers en Qualcomm werken aan commerciële exploitatie van wat de onderzoekers omschrijven als een nieuwe streamingtechnologie voor vr-brillen. Hierbij wordt data gestreamd; dat vergt minder bandbreedte en kan leiden tot hoogwaarde vr-toepassingen op goedkope brillen.

Volgens de Oostenrijkse onderzoekers van de Graz University of Technology, die onder leiding staan van hoogleraar Dieter Schmalstieg van het Institute of Computer Graphics and Vision, betreft het een methode waarin de voordelen van cloudcomputing en vr worden gecombineerd. De wetenschappers stellen dat het uitvoeren van berekeningen door servers de potentie heeft om vr-games op een hoger niveau te krijgen, maar dat de bandbreedtevereisten nog altijd een uitdaging vormen. Volgens hen loopt de inzet van traditionele videotransmissie, waarbij via een internetverbinding in feite een videostream naar de eindgebruiker wordt gestuurd, tegen zijn grenzen aan bij vr-toepassingen.

Hun eerder ontwikkelde methode noemen ze shading atlas streaming, die volgens de wetenschappers de potentie heeft om een doorbraak te betekenen voor draadloze vr-toepassingen, waarbij de vr-bril niet via een draad vastzit aan bijvoorbeeld een pc die alle berekeningen uitvoert. Met deze methode worden geen video's gestreamd, maar alleen de zichtbare geometrie en een soort overkoepelende atlas die de shadinginformatie bevat. Aan de kant van de client, dus door de vr-bril, wordt die data vervolgens gecombineerd. Dat leidt volgens de onderzoekers tot een veel lagere benodigde bandbreedte, zonder dat wordt ingeboet aan kwaliteit.

Dit systeem vormt ook een oplossing voor latency. Volgens de Schmalstieg is het fysiek onmogelijk om alle latency te verwijderen, maar de methode van de onderzoekers maakt het mogelijk om correcte afbeeldingen te voorspellen gedurende een kort toekomstige tijdsvenster. Dat betekent dat de gebruikers volgens Schmalstieg geen latency zullen ervaren. Om hun technologie in te passen in bestaande infrastructuur, wordt conventionele mpeg-videocompressie toegepast om de data te coderen en versturen.