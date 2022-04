Overheid veilt 3,5GHz-frequenties voor 5G-gebruik in eerste kwartaal van 2022

Het Nederlandse kabinet houdt in het eerste kwartaal van 2022 een veiling voor het 5G-gebruik van de 3,5GHz-frequentieband. Veilingwinnaars kunnen de frequenties vanaf 1 september 2022 inzetten voor 5G-gebruik. Met de frequenties zijn snellere 5G-verbindingen mogelijk.

Bij de veiling zal de overheid de frequentieruimte tussen 3450MHz en 3750MHz veilen, maakt staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer in een Kamerbrief bekend. Het ministerie is de voorbereidingen voor de veiling nu gestart, maar de exacte voorwaarden rondom de veiling zijn nog onduidelijk. De veilingregeling wordt nu door het ministerie samen met adviseur DotEcon opgesteld, in het eerste kwartaal van 2021 wil het ministerie een conceptveilingregeling publiceren en een internetconsultatie starten. In de eerste helft van dat jaar moet de definitieve veilingregeling worden gepubliceerd, zodat in de tweede helft van het jaar de aanvraagprocedure kan starten.

In de Kamerbrief noemt Keijzer twee groepen van huidige 3,5GHz-frequentiebandgebruikers. Enerzijds zijn er de gebruikers die nu een lokale vergunning hebben om tot 1 september 2026 de 3,5GHz-band te kunnen gebruiken. Agentschap Telecom gaat voor deze gebruikers een migratieplan opstellen, zodat zij voor 1 september 2022 kunnen verhuizen naar frequentieruimte tussen 3400MHz en 3450MHz en tussen 3750MHz en 3800MHz. Waar migratie in de 3,5GHz-band niet mogelijk is, wordt gezocht naar andere frequentieruimte.

De tweede groep is een satellietgrondstation van Inmarsat, een commercieel bedrijf dat onder meer overheden, militaire organisaties en mediabedrijven als klanten heeft. Het ministerie onderzocht meerdere oplossingen met Inmarsat, zoals een exclusiezone van 75 kilometer rondom het grondstation in het Friese Burum waar providers de 3,5GHz-band niet mochten gebruiken. Deze oplossing vond het ministerie 'zeer onwenselijk'. Uiteindelijk heeft het ministerie besloten dat Inmarsat de dienstverlening in de 3,5GHz-band moet verplaatsen naar het buitenland, waarvoor de staatssecretaris steun aan Inmarsat heeft beloofd.

De 3,5GHz-band is belangrijk voor 5G, omdat er relatief veel ruimte beschikbaar is en er daarom snellere verbindingen mogelijk zijn. Tegelijkertijd is de dekking beter dan de 26GHz-mmWave-banden. De 700MHz-, 1400MHz- en 2100MHz-banden werden afgelopen juli geveild voor een bedrag van 1,23 miljard euro. Toen deden KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo mee aan de veiling. Het ligt voor de hand dat zij ook aan de 3,5GHz-veiling mee gaan doen. De komende veiling staat open voor zowel bestaande als nieuwe marktpartijen.