KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo betalen 1,23 miljard euro voor 5g-frequenties

KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo betalen samen 1,23 miljard euro voor frequentieruimte in de 700, 1400 en 2100MHz-banden. De drie providers waren de enige deelnemers van de veiling. Iedere provider heeft ongeveer een gelijk aantal kavels verkregen.

De beschikbare frequentieruimte in de 700MHz- en 2100MHz-banden is door de drie providers exact gelijk verdeeld. In de 1400MHz-band hebben KPN en VodafoneZiggo ieder drie kavels bemachtigd, terwijl T-Mobile er twee heeft verkregen. Na betaling kunnen de providers de geveilde frequenties in de 700MHz- en 1400MHz-band direct inzetten. De nieuwe vergunningen in de 2100MHz-band gaan begin volgend jaar in.

Providers willen de verkregen frequentieruimte inzetten voor 5g-netwerken. Omdat de beschikbare ruimte gelijkwaardig is verdeeld tussen de providers, lijkt het erop dat de drie partijen ook gelijkwaardige 5g-netwerken kunnen aanbieden.

Het totale bedrag van 1,23 miljard euro is hoger dan het minimumbedrag van 915 miljoen euro dat was vastgesteld door het Agentschap Telecom. Het bedrag dat de overheid heeft opgehaald is in vergelijking met eerdere frequentieveilingen wel relatief laag, omdat de voor 5g belangrijke 3,5GHz-band nog niet onder de hamer is gegaan. Dat zal volgend jaar gebeuren.

De multibandveiling waar nu de uitkomst van is bekendgemaakt, ging op 29 juni van start. Volgens het Agentschap Telecom verliep de online veiling soepel en duurde die in totaal 90 ronden. De nieuw uitgegeven vergunningen zijn tot eind 2040 geldig. Bij de veiling waren er regels opgesteld zodat providers maximaal veertig procent van een beschikbare frequentie konden kopen. Zodoende zijn er altijd drie providers die op een frequentie diensten aanbieden.

In een persbericht meldt T-Mobile de 700MHz-band direct in te gaan zetten voor 5g. VodafoneZiggo was in mei al begonnen met het aanbieden van 5g over frequenties die ook voor 4g worden gebruikt; die provider meldt nu het 5g-netwerk te gaan uitbouwen op alle beschikbare frequenties. KPN noemt enkel welke frequenties de provider verkregen heeft bij de veiling, zonder details te geven over het gebruik ervan.