KPN begint dit jaar met implementatie standalone-5G-netwerk

KPN begint later dit jaar met het vervangen van onderdelen om over te stappen op 5G voor de kern van het netwerk. De zendmasten ondersteunen nu al 5G, maar de kern van het netwerk is nog gebaseerd op 4G-technologie.

Door de kern van het netwerk te vervangen, moet onder meer de ping op het 5G-netwerk omlaag, claimt KPN. Dat maakt volgens de provider 'realtime communicatie voor gaming en autonome voertuigen' mogelijk. Nu is de backbone van het netwerk nog gebaseerd op 4G-techniek en ligt de latency dus nauwelijks lager dan bij 4G, bleek eerder uit tests van Tweakers.

KPN mocht volgens regels van de overheid niet kiezen voor Huawei, omdat dat afkomstig is uit China. China is een land dat 'de intentie heeft een in Nederland aangeboden elektronisch communicatienetwerk of -dienst te misbruiken of uit te laten vallen', aldus de overheid. De keuze is gevallen op Ericsson en beide bedrijven hebben een contract voor vijf jaar getekend. Zendmasten mogen wel van Huawei zijn en in een groot deel van het netwerk staat daarom zendapparatuur van de Chinese fabrikant.

Het huidige 5G-netwerk is geen standalone en dat betekent dat de telefoon altijd ook een 4G-verbinding met een zendmast moet hebben. Bij standalone-netwerken, zoals KPN die nu gaat bouwen, is dat niet langer nodig. Daardoor verbetert in theorie het bereik, omdat de 700MHz-band voor 5G een iets beter bereik kan bieden dan de 800MHz-band voor 4G. Daarnaast kan de ping omlaag, doordat het signaal niet langer door een backbone met oudere technologie moet.

KPN zegt dit najaar te beginnen met het overstappen op de nieuwe 5G-backbone van Ericsson. De provider vermeldt niet wanneer dat proces afgerond zal zijn. KPN heeft ook geen schattingen gegeven van hoe de wijziging prestaties op het netwerk zal beïnvloeden.