Ericsson: mobiel dataverbruik is in 10 jaar tijd bijna 300 keer groter geworden

Het wereldwijde mobiele dataverkeer ligt in 2021 bijna driehonderd keer hoger dan in 2011, meldt Ericsson. In het derde kwartaal van 2021 werd maandelijks zo'n 78 exabyte aan mobiele data verstuurd. Het gros hiervan, zo'n 97 procent, komt door smartphones.

Ericsson schrijft over de stijging van het mobiele dataverkeer in de Ericsson Mobility Report, waarvan tien jaar geleden de eerste editie verscheen. Volgens een rapport over 2011 werd er in het derde kwartaal van 2011 maandelijks zo'n 360 petabyte data verstuurd. Het netwerkbedrijf zegt daarnaast dat er in het derde kwartaal van 2021 meer mobiele data werd verstuurd, dan er tot het einde van 2016 ooit aan mobiele data is verzonden.

Hoewel mobiel dataverkeer in de afgelopen tien jaar flink is gegroeid, is die stijging wel wat aan het afvlakken. Eind 2018 en begin 2019 was de jaarlijkse groei nog tussen de 90 en 100 procent. In het afgelopen kwartaal was die jaarlijkse stijging 'slechts' 42 procent. Dit ligt in lijn met wat Ericsson had verwacht. Van alle verwerkte mobiele data komt 97 procent van smartphones. Van dat percentage komt 69 procent door videostreams.

Het rapport gaat ook in op de uitrol van 5G. In het derde kwartaal van 2021 kwamen er netto 98 miljoen 5G-abonnees bij. In hetzelfde kwartaal kwamen er 48 miljoen nieuwe 4G-abonnees bij. Ericsson verwacht dat 5G tegen 2027 de dominante netwerktechnologie zal zijn op basis van abonnementen en schrijft dat de overstap naar 5G sneller gaat dan de overstap naar 4G ging. Eind dit jaar moeten er bijna 660 miljoen 5G-abonnees zijn, meer dan verwacht. Dit komt doordat er in China en Noord-Amerika meer vraag is naar 5G-abonnementen, doordat de prijzen van 5G-apparaten dalen.