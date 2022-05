Remaster van Mass Effect-trilogie lijkt in de maak na melding keuringsinstantie

Geruchten dat een remaster van de Mass Effect-trilogie in de maak is, lijken te worden bevestigd door een recente classificatie van een Zuid-Koreaanse keuringsinstantie. Of en zo ja wanneer de remasters precies uitkomen, is nog onbekend, al spreekt een gerucht over begin volgend jaar.

De keuring is te vinden in een lijst van de Zuid-Koreaanse keuringsinstantie, ontdekte Gematsu. Daar wordt specifiek de titel Mass Effect Legendary Edition genoemd. Het gaat om een enkele classificatie, wat kan betekenen dat de drie titels niet los beschikbaar komen, maar alleen als bundel te verkrijgen zijn.

In een gerucht uit augustus ging GamesBeat nog uit van een release in oktober, maar later kwam dat medium op basis van niet nader genoemde bronnen met het gerucht dat Mass Effect: Legendary Edition is uitgesteld tot een release begin volgend jaar. Dat uitstel zou te maken hebben met de vaststelling dat de remaster van de originele Mass Effect-game niet de kwaliteit van de remasters van de andere twee games zou halen, waarbij het om zowel visuele aspecten als gameplay zou gaan. Volgens dit laatste gerucht zal de remaster van de trilogie niet het multiplayergedeelte van Mass Effect 3 bevatten. De bundel zal wel alle downloadcontent van de drie originele games bieden.

Omdat de games tussen 2007 en 2012 uitkwamen en dus nog niet heel oud zijn, gaat het waarschijnlijk om remasters met grafische verbeteringen in plaats van volledige remakes. EA noch BioWare heeft de remastercollectie van de originele drie Mass Effect-games officieel aangekondigd. In een eerder jaarverslag meldde EA wel dat het werkte aan een 'hd-titel' op basis van een bestaande game en dat deze titel voor maart 2021 zou uitkomen, maar het bedrijf noemde verder geen specifieke naam.