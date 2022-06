Kabinet komt met nadere regels om 5G-netwerken tegen spionage te beschermen

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een nieuwe regeling gepubliceerd met nadere regels die mobiele operators moeten implementeren om de weerbaarheid van 5G-netwerken te verhogen. De regeling is woensdag in consultatie gegaan.

Het gaat om een conceptversie van de Regeling veiligheid en integriteit telecommunicatie, waar geïnteresseerden tot 16 december op kunnen reageren. In deze regeling staan nadere regels over beveiligingsmaatregelen die mobiele netwerkoperators moeten treffen. In totaal zijn er negentien organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen opgesteld.

Het gaat bijvoorbeeld om het geautomatiseerd actueel houden van mechanismen die actief kwaadaardige malware detecteren en deactiveren. Verder is er de verplichting om alle toegang tot apparatuur en software te reguleren en tot een minimum te beperken, waarbij enkel persoonsgebonden accounts mogen worden gebruikt die periodiek worden gecontroleerd en waarbij meerfactorauthenticatie verplicht is. Ook is er een regel dat derde partijen alleen toegang tot de apparatuur en software van de netwerkaanbieder krijgen via een afgeschermde virtuele desktopomgeving. Daarnaast zijn er voorschriften voor cryptografische technieken, de bewaking van de infrastructuur en het voeren van een programma om het beveiligingsbewustzijn van intern beheerpersoneel te verhogen.

Deze beveiligingsmaatregelen vormen een aanscherping van de zorgplicht zoals geformuleerd in de Telecommunicatiewet. Ze komen voort uit door TNO opgestelde aanvullende technische en organisatorische maatregelen en zijn volgens het ministerie in lijn met de technische maatregelen zoals eerder door de EU opgesteld. De beheersmaatregelen zien toe op de kritieke onderdelen van de mobiele netwerken.

Volgens het ministerie zijn netwerkaanbieders nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de beheersmaatregelen, waardoor ze in principe moeten aansluiten op de huidige praktijk. De regeling laat echter wel ruimte aan mobiele aanbieders om een of meer maatregelen nog niet te hoeven implementeren. Daar moet de minister van Economische Zaken en Klimaat dan een ontheffing voor verlenen. De regeling treedt na de publicatie direct in werking, maar de verschillende maatregelen moeten pas op 1 oktober 2022 zijn geïmplementeerd.