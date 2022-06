LG introduceert midrange LG K92-smartphone met 5G-ondersteuning in VS

LG heeft de K92 5G aangekondigd. Dit midrange toestel beschikt over Qualcomm-soc met 5G-ondersteuning en komt op 6 november uit in de VS. Het is nog niet bekend wanneer het toestel naar Europa komt.

De LG K92 5G beschikt onder andere over een Snapdragon 690-soc van Qualcomm. Deze 8nm-chip beschikt over een Kryo 560-cpu met zes zuinige A55-cores op 1,7GHz en twee snellere A77-cores op 2GHz. Ook beschikt deze soc over een geïntegreerde X51-modem, die 5G ondersteunt op sub-6GHz-frequenties. De smartphone heeft 6GB geheugen en 128GB aan opslagcapaciteit.

De fabrikant voorziet het toestel van een 6,7"-scherm met een resolutie van 2400x1080 pixels. LG noemt geen paneeltype op zijn website, hoewel GSMArena meldt dat het om een lcd gaat. De selfiecamera zit verwerkt in een gat in het scherm.

De primaire camera heeft een resolutie van 64 megapixel. Verder beschikt het toestel over een 5-megapixelcamera met groothoeklens en een macrocamera met resolutie van 2 megapixels. De smartphone heeft ook een dieptesensor. Verder beschikt het toestel over een vingerafdrukscanner, die in de aan-uitknop zit verwerkt. De accu heeft een capaciteit van 4000mAh en wordt opgeladen via USB-C. Er wordt niet gerept over snelladen.

LG brengt de K92 5G op 6 november uit in de VS. Het toestel komt daar beschikbaar bij verschillende providers, waaronder AT&T en Cricket. Bij telecomprovider UScellular komt het toestel op 19 november. GSMArena schrijft dat de prijs verschilt per provider; het toestel kost 395 dollar bij AT&T. Bij Cricket, een dochteronderneming van AT&T, kost het toestel 359 dollar. Bij UScellular zou de telefoon voor 350 dollar beschikbaar komen.

De producent meldt nog niets over eventuele beschikbaarheid in Europa. Eerder dit jaar kwam LG al met andere smartphones in de K-serie. Die telefoons zijn inmiddels beschikbaar in Nederland.