VodafoneZiggo: 5G via Dynamic Spectrum Sharing is wel echte 5G

VodafoneZiggo zegt dat 5G via Dynamic Spectrum Sharing, waarbij 5G een frequentie deelt met 4G, wél echte 5G is. Het bedrijf heeft dat laten toetsen door TNO. De ceo van moederbedrijf Vodafone Group zei maandag juist dat 5G via DSS consumenten misleidt.

VodafoneZiggo benadrukt in een reactie aan Tweakers dat het TNO heeft laten toetsen of 5G via DSS voldoet aan de standaarden zoals koepelorganisatie GSM Assocation die heeft opgesteld. "5G in Nederland is formeel gecertificeerd en voldoet aan alle GSMA-standaarden en eisen die TNO stelt", aldus woordvoerder Faris El Moussaoui.

Nick Read, de ceo van moederbedrijf Vodafone Group, zei maandag dat 5G via DSS geen echte 5G is en klanten misleidt. "Het is effectief jou een 5G-symbool laten zien, maar 4G-prestaties geven. Wat wij hebben gezegd als bedrijf is: dat willen we niet, want het is misleidend voor consumenten en bedrijven. Wat je wilt is 5G op de juiste manier gebouwd, met echte 5G-prestaties."

In Nederland gebruikt VodafoneZiggo 5G op 1800MHz, waar het frequentieruimte deelt met Vodafones eigen 4G-netwerk: dat heet Dynamic Spectrum Sharing. VodafoneZiggo is de enige Nederlandse provider die DSS gebruikt. VodafoneZiggo is een joint-venture van de Vodafone Group en Liberty Global.

VodafoneZiggo onderschrijft het punt van Read dat de 3,5GHz-frequentie belangrijk is voor het aanbieden van 5G. El Moussaoui: "Uiteraard dringen we er bij de overheid op aan om de 3,5GHz-spectrumband beschikbaar te stellen zodat we het volledige scala aan 5G-ervaringen en use-cases kunnen aanbieden aan Nederlandse consumenten en bedrijven."

De 3,5GHz-band is pas in 2022 beschikbaar in Nederland, omdat dan pas de veiling is. Eerst moet het satellietstation in het Friese Burum naar een andere plek verhuizen; dat werkt op de 3,5GHz-band en daarom geldt voor die hele frequentieband in de noordelijke helft van het land dat ander gebruik niet is toegestaan.

Vodafone-ceo Nick Read (linksboven) beantwoordt de vraag van een analist (rechtsonder) over de uitbouw van 5G bij Vodafone