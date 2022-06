T-Mobile gaat 5G-connectiviteit op Noordzee aanbieden via 700MHz-band

T-Mobile krijgt toestemming om vanaf medio mei 5G-communicatie op zee aan te bieden op de 700MHz-band. Deze verbinding zou gebruikt kunnen worden voor personeel op schepen, windparken en platforms op zee.

T-Mobile schrijft in een blogpost dat het bedrijf de veiling van de 700MHz-frequentieband voor het Noordzeegebied heeft gewonnen, en dat het bedrijf vanaf vandaag 5G-dekking biedt op 'bepaalde delen van het Noordzeegebied'. Specifiek krijgt T-Mobile een vergunning om de frequentieblokken van 723-733MHz en 778-788MHz te gebruiken op de Noordzee. Het bedrijf betaalde daarvoor 325.000 euro, meldt Agentschap Telecom in een persbericht.

Die instantie maakt daarnaast bekend dat de vergunningen voor T-Mobile en Tampnet geldig zijn tot 31 december 2040. Volgens deze overheidsinstantie moet de komst van 5G op zee een alternatief vormen voor satellietcommunicatie. "Marifonie blijft het belangrijkste communicatiemiddel voor de directe communicatie met en tussen schepen", aldus Agentschap Telecom.

Naast T-Mobile, mag ook telecomleverancier Tampnet 5G-dekking op de 700MHz-band bieden op de Noordzee. Dat bedrijf won twee frequentieblokken in de 700MHz-band tijdens de veiling, waarvoor het in totaal 650.000 euro betaalde. Tampnet opereert momenteel al een offshore-communicatienetwerk, in de Noordzee en de Golf van Mexico. In 2019 maakte KPN al bekend dat het ook samen ging werken met Tampnet om mobiele communicatie aan te bieden op de Noordzee, middels een 4G-netwerk. De provider sprak toen ook over de mogelijkheid om dit netwerk 'door te laten groeien naar een dekkend 5G-netwerk op de Noordzee'.