KPN wil netwerk dekkend maken op hele Noordzee

Provider KPN wil dat zijn mobiele netwerk op termijn de hele Noordzee dekt. Als eerste werkt het aan een project, dat dekking moet bieden 300 kilometer uit de kust. Daarvoor bouwt Tampnet 10 zendmasten met in totaal 25 antennes.

De masten komen in het Nederlandse deel van de Noordzee, zegt KPN. Die masten moeten vanaf volgend jaar dekking gaan bieden op een deel van de Noordzee. De uitbreiding van het netwerk is bedoeld voor mensen die werken op windmolenparken en boorplatformen, maar ook voor mensen op schepen van bijvoorbeeld de visserij of defensie.

Reguliere klanten kunnen alleen gebruik maken van het Nederlandse deel van het netwerk, maar zakelijke klanten kunnen ook op de Tampnet-masten in het deel van de Noordzee voor de kust van Groot-Brittannië en Noorwegen, zo zegt de provider.

De bedoeling is om uiteindelijk de hele Noordzee te dekken met mobiel netwerk. Dat gebeurt nu nog met 4g en dat zal later 5g zijn. Daarbij zal het, vanwege het relatief lage aantal zendmasten dat mogelijk is op zee, vermoedelijk gaan om de lage frequenties en dus relatief lage maximale snelheden. De laagste frequentie waarop KPN momenteel een vergunning heeft voor mobiel internet is 800MHz, maar er komt binnen afzienbare tijd een veiling voor de 700Mhz-frequenties.

De aankondiging van KPN volgt een paar weken na die van concurrent T-Mobile. Het netwerk van KPN reikt verder, tot 300 kilometer op zee in plaats van 50 kilometer bij T-Mobile. Het is momenteel onbekend of de daadwerkelijke dekking of snelheid verschilt.