X en Microsoft steunen controversieel voorstel VS voor onlinebescherming tieners

Snap, Microsoft en X, het voormalige Twitter, hebben hun steun uitgesproken voor de Kids Online Safety Act, een Amerikaans wetsvoorstel dat kinderen en tieners online moet beschermen. Er is veel kritiek op de wet, omdat deze kan leiden tot willekeurige censuur en zelfcensuur op sociale media.

X en Microsoft zeiden deze week in een hoorzitting in de Amerikaanse senaat dat zij de wet in zijn geheel steunen, meldt TechCrunch. De site merkt op dat Microsoft geen socialemediaplatform heeft dat daadwerkelijk onder de wet zou vallen, waardoor de steun relatief weinig betekenis heeft. X is uiteraard wel een platform en heeft sinds een jaar minder moderatie dan voorheen.

De Kids Online Safety Act is een wetsvoorstel van Amerikaanse politici van beide grote partijen in de nasleep van de ophef over de schadelijkheid van Instagram voor tieners. Nu is vastgesteld dat sociale media kunnen leiden tot psychische problemen met onder meer angst, depressie en eetstoornissen, willen de politici dat platforms verantwoordelijk worden voor 'ontwerp en diensten' die de psychische stoornissen kunnen veroorzaken of verergeren.

Critici van onder meer de Electronic Frontier Foundation brengen daar tegenin dat de wet met de huidige tekst platforms verantwoordelijk maakt voor alles wat er gebeurt en daardoor de overheid zichzelf een wapen geeft om censuur toe te passen op elk denkbaar onderwerp. Bovendien kan het volgens de EFF leiden tot zelfcensuur op sociale media, omdat de bedrijven niet verantwoordelijk willen zijn voor de gevolgen. Eerst stond een vereiste om de leeftijd van alle gebruikers te verifiëren in de wet, maar die is nu geschrapt, waardoor onduidelijk is hoe platforms de wet zouden moeten toepassen.

Meta, uitbater van Facebook, Instagram en WhatsApp, en Discord onderschrijven de geest van de wet, maar vinden de huidige tekst niet geschikt en kunnen de wet alleen steunen met aanpassingen, zo zeiden zij in de hoorzitting.