PayPal brengt wachtwoordloos inloggen wereldwijd uit

Betaaldienst PayPal brengt zijn ondersteuning voor wachtwoordloos inloggen via passkeys wereldwijd uit. Dat heeft het bedrijf laten weten. Tot nu toe was dat alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

PayPal Passkeys Android

PayPal ondersteunt passkeys vanaf komende weken in alle landen waar het actief is, zo laat een woordvoerder namens het bedrijf weten aan Tweakers. Het bedrijf heeft geen algemene aankondiging gedaan, maar stuurt wel per land aankondigingen uit, zoals deze voor het VK. PayPal ondersteunt in de VS passkeys op Apple-apparatuur sinds eind vorig jaar en sinds een paar maanden op Android.

Passkeys zijn een product van de FIDO Alliance, een samenwerkingsverband van techbedrijven zoals Google en Microsoft, beveiligingsbedrijven zoals Yubico en wachtwoordmanagementmakers zoals 1Password. Het doel van de alliantie is de ontwikkeling en adoptie van universele standaarden voor multifactorauthenticatie en wachtwoordloos inloggen. Passkeys zijn daar een vorm van; zulke passkeys maken van een smartphone een fysieke beveiligingssleutel. Tweakers schreef een achtergrondverhaal over wat passkeys zijn en hoe die werken.

Ondanks de steun van veel grote techbedrijven zijn er relatief weinig websites en diensten die gebruikmaken van passkeys. Veel wachtwoordmanagers, zoals die van Android en iOS, maar ook 1Password, Bitwarden, Dashlane en LastPass, ondersteunen passkeys.