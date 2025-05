Bètaversie Windows Kladblok bevat AI-functie die inhoud kan uitleggen

Microsoft heeft een nieuwe bètaversie van Kladblok beschikbaar gemaakt voor deelnemers van het Windows Insiders-programma. Deze versie bevat een AI-functie, waarmee de gebruiker Copilot-AI kan vragen om onder meer logbestanden uit te leggen.

De functie heet 'Explain with Copilot', schrijft Microsoft. "Hiermee kunt u Copilot in Windows vragen om logbestanden, codesegmenten of geselecteerde inhoud rechtstreeks vanuit Kladblok uit te leggen." De optie staat in het dropdownmenu van Kladblok, maar de functie kan ook gebruikt worden via Ctrl + E. Het is nog niet bekend of en wanneer Explain with Copilot naar alle Windows-gebruikers wordt uitgerold.

Verder heeft Windows de tekenfunctie in het Knipprogramma uitgebreid. Gebruikers kunnen nu sneller cirkels, driehoeken, ovalen en lijnen tekenen in screenshots. Ze kunnen de vormen selecteren in de tekenbalk en toevoegen aan de afbeelding. Met de gum kunnen ze de vormen weer verwijderen.