Nederland en 26 landen gaan kennis delen om cybercrime bij jongeren te voorkomen

De Nederlandse politie gaat samenwerken met tientallen andere landen om kennis te delen over het voorkomen van cybercrime onder jongeren. De Landelijke Eenheid heeft daar ervaring mee en gaat nu onder de InterCOP-vlag internationaal verder.

De Nationale Politie schrijft dat het programma genaamd InterCOP officieel van start is gegaan. Die afkorting staat voor Cyber Offender Prevention. Het programma vloeit voort uit de Cyber Offender Prevention Squad, een team binnen de Nederlandse Landelijke Eenheid. Het InterCOP-netwerk bestaat uit de politiekorpsen uit 27 landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden en Portugal. Er liep al een soortgelijke Europese samenwerking genaamd ECOP, maar nu doen ook niet-Europese landen zoals de VS, Brazilië, Japan en Australië mee.

De landen die aan het samenwerkingsverband meedoen, gaan voornamelijk kennis delen. Zo gaan ze gezamenlijk daderprofielen opstellen waarmee te zien is welk type jongeren vroeg in de cybercrime belandt. Ook gaan de korpsen kennis uitwisselen over educatie- en handhavingsprogramma's. Dat zijn programma's zoals het alternatieve straftraject Hack_Right of gameproject HackShield. Die programma's worden als erg succesvol gezien. De afdeling wil ook meer gaan samenwerken met operationele afdelingen, bijvoorbeeld om informatie uit te wisselen over neergehaalde darknetmarktplaatsen.

De politie zet zeker in Nederland de laatste jaren steeds meer in op de preventie van cybercrime door jongeren. Vaak begaan die kleine misdrijven zoals het plegen van ddos-aanvallen of het hacken van e-mailaccounts van leraren, maar in veel gevallen gaat het dan om kattenkwaad of het opzoeken van grenzen in plaats van dat zij een financiële motivatie hebben. De voorlichtingsprogramma's helpen jongeren om hun digitale vaardigheden al in een vroeg stadium te gebruiken, zodat zij een baan kunnen vinden die bij hun vaardigheden past in plaats van dat ze in de criminaliteit gaan.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 16-06-2023 15:36
18 • submitter: Anonymoussaurus

16-06-2023 • 15:36

18

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (18)

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Crossive 16 juni 2023 16:48
Nog nooit gehoord van "Cyber Offender Prevention Squad", eerlijk gezegd denk ik niet dat het veel gaat uitmaken, gezien het de jongeren toch niks boeit, ze gaan gezellig verder en verdiepen dan hun kennis omdat het spannender is om zoiets te doen.

Zelf ook vaak genoeg dat soort zooi gedaan en de kennis van ethiek, normen en waarden komen met leeftijd en kennis. Als je voor kattenkwaad en raden van wachtwoorden direct dit soort teams achter je aan krijgt, dan denk ik dat het een tegenovergestelde effect gaat krijgen tegenover rebelse jongeren.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Crossive16 juni 2023 18:10
Hack_Right wordt door experts bijna universeel als succes gezien omdat jongeren daarmee hun skills echt voor de goede zaak gebruiken zolang ze maar weten wat daar de mogelijkheden van zijn.
Crossive @TijsZonderH16 juni 2023 19:02
Van de Hack_Right site: "Hack_Right kan als alternatief voor een straf maar ook als onderdeel van of náást een straf opgelegd worden. Alleen jongeren die bekennen, in principe geen eerdere cyberdelicten hebben gepleegd en bereid zijn zich op een positieve manier te ontwikkelen, komen ervoor in aanmerking. "Want dan is de kans dat ze hun gedrag veranderen het grootst", licht Martijn Egberts toe."

Ik ook benieuwd naar statistieken van succes, gezien dat nergens wordt gemeld (voor zover ik kon zien op hun site). Het feit dat experts dit "universeel" zien als een succes is ook verdacht. Kan komen doordat dit alleen jongeren zijn die bekennen, dit daadwerkelijk willen doen (als het optioneel is, maar ik kan niet zien of dit ergens verplicht was), dit nooit eerder hebben gedaan en bereid zijn om zich positief in te stellen. Dit zijn flinke eisen, maar ook een goede manier om perfect te scoren. Ook zie ik niet of er opgevolgd is en er geen mensen waren die toch nogmaals op de mat moesten worden geroepen.

Daarnaast het feit dat ze zeggen dat je een strafblad kan voorkomen door deze "cursus" te volgen, geeft mij het idee dat iedereen dit toch doet om puur te voorkomen dat ze een strafblad krijgen, ook een top manier om een goed cijfer te scoren.

[Reactie gewijzigd door Crossive op 29 juli 2024 21:20]

Aldy @Crossive17 juni 2023 15:31
Misschien heb je gelijk, maar kennis delen kan nooit kwaad en als je al een paar jongeren daarmee op het goede pad krijgt is dit meegenomen. De misdaadbestrijding loopt altijd al achter de feiten aan, wat logisch is omdat preventie alleen werkt als je weet wat er gaat komen.
Ramoncito 16 juni 2023 17:27
Ik loop al een tijdje mee op computergebied, maar ben inmiddels ook wel het spoor bijster. De simpliciteit waarmee mensen tegenwoordig even snel wat geld bijeen stelen via/middels internet... Een ieder met een cryptowallet, kan zo wat programmaatjes bij elkaar kopen en mensen oplichten...

Ik kwam via Tweakers eens in aanraking met een paar mensen die ook waren opgelicht door dezelfde Marktplaatsverkoper als ik. Zo kwam ik te weten op wat voor manier deze persoon te werk ging: Via MP videokaarten verkopen, niet leveren en de boot afhouden. Als mensen dan uiteindelijk afdropen was de buit binnen. De mensen zoals ik die aangifte deden, kregen hun geld wél terug. Oftewel: Iedereen die géén aangifte had gedaan was zijn geld kwijt, zo ontsprong hij de dans.

Als zo'n jongere eenmaal de smaak van 'snel' en 'makkelijk' geld 'verdienen' heeft, gaat rechtmatigheidsgevoel snel de deur uit. Het enige wat te doen is is preventie (eenmaal gepakt betekent geen normale baan meer, of studie vaarwel zeggen) op school. Het is er niet makkelijker op geworden als je op de sociale mediakanalen alleen maar 'succesverhalen' voorbij ziet komen van 'beïnvloeders' die alles voor niks lijken te krijgen.
marco-ruijter @Ramoncito16 juni 2023 17:41
Om heel open en eerlijk te zijn.

Ik heb voor mij 18de ook bijzonder slechte dingen gedaan. Ik was erg naïef en een heftige puber.

Inmiddels al jaren een zeer goede baan, huis en gezin. Als ik op mijn 16de aangepakt was volgens jouw beeld en denkwijze dan was ik op dat moment vrijwel direct mijn hele toekomst kwijt geraakt. En dat had me juist wellicht gedwongen om slechtere milieus terecht te komen.

Dat we als volwassenen stom gedrag zien en direct de ergste straffen en ontzeggingen erop loslaten vind ik bijzonder te noemen. Juist goede voorlichting en waar nodig controle is veel effectiever. Mensen gelijk hun toekomst afpakken is korte termijn visie. Pak je jongeren hun toekomst af, dan zet je ze ook gelijk buiten de werkende maatschappij.

Daarnaast is het grappig dat je aankaart hoe makkelijk oplichting is. Dat zou betekenen dat er ook meer gedaan moet worden aan de mensen die zich makkelijk laten oplichten.

Om die reden koop ik niet zomaar zaken via Marktplaats of Tweakers. En al helemaal niet als het om vrij dure producten gaat. Als ik af en toe om mij heen zie hoe makkelijk mensen even 900 euro betalen voor een Marktplaats deal vind ik enorm riskant.
Ramoncito @marco-ruijter16 juni 2023 17:46
Marco, jij begrijpt me volkomen verkeerd :/
Angelevo @Ramoncito19 juni 2023 17:34
Dan vermoed ik dat je je verhaal niet goed hebt verteld, want ik snap zijn reactie op jouw post heel goed.
whiner @Ramoncito18 juni 2023 00:17
Werd er wat gedaan met jouw aangifte?
Velen zeggen dat het geen zin heeft om aangifte te doen omdat ze het toch niet behandelen.

Welke info had je van de dader? Ik heb alleen een rekeningnummer, zou dat voldoende zijn voor een aangifte?
MrTheBoss 16 juni 2023 15:44
Wat mij betreft een hele mooie stap! Zeker nu cybercrime steeds meer een ding aan het worden / is
Victorppp 16 juni 2023 15:50
Goed plan. Je merkt toch dat cybercrime veel gaande is. Het forum dat een paar maanden geleden is opgerold werd is momenteel alweer actief. https://tweakers.net/nieu...hforums-gearresteerd.html
https://gridinsoft.com/bl...back-online-shinyhunters/

[Reactie gewijzigd door Victorppp op 29 juli 2024 21:20]

CrimInalA 16 juni 2023 15:59
"kennis"

"daderprofielen" ... "persoonsgegevens"
beerse @CrimInalA16 juni 2023 16:07
"kattekwaad", "opzoeken van grenzen" :+ :D :+ }>
Em!L 16 juni 2023 16:19
ze gaan waarschijnlijk allemaal hetzelfde niet te hacken wachtwoord gebruiken.
sanderr @Em!L16 juni 2023 23:26
hunter2
of zie je alleen *******? :)

[Reactie gewijzigd door sanderr op 29 juli 2024 21:20]

MrMonkE @Em!L19 juni 2023 10:42
Hetzelfde als van je bagage? :+
joeyhelmond0492 18 juni 2023 00:42
Of mensen dit nou leuk vinden om te horen of niet, het is een feit dat je met criminaliteit, en tegenwoordig vooral cybercrime veel meer kan verdienen dan een baan bij Philips of ASML. Toen mijn interesse nog bij hacken lag heb ik heel veel moeite moeten doen om me niet te laten verleiden.

Jaren later ontwikkelde mijn moraliteit en geweten zich wat meer en besefte ik me pas dat ik veel meer kwaad zou doen dan ik als tiener kon inzien maar ik als net-geen-jeugdige-meer (21) begrijp zowel de financiële als politieke redenen van cybercrime.

Godzijdank ben ik bijgetrokken maar ik denk dat er wel veel moet veranderen om cybercrime of criminaliteit in z'n geheel minder aantrekkelijk te maken.
Jdewit 19 juni 2023 08:46
Ik lees t meer, wij willen die slimkoppen. Maar deze jongens en misschien ook meiden gaat t meestal niet om t geld en ten tweede hanteren ze een hele andere levensstijl en die bedoel ik niet negatief maar is anders en die ga je niet in een 5x8 werkweek krijgen. Die hadden al vaak problemen op school, ligt t aan hun. Nee vaak is de school de beperkende factor en zo leren deze jongens in hun vak en daarom hebben we nu in nl ook een leerlingvolgsysteem om niet meer je eigen leven op jonge leeftijd in te kunnen richten

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