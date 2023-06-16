Oprichter Moxie Marlinspike vertrekt bij Signal

Signal-oprichter Moxie Marlinspike verlaat het bedrijf definitief. Hij was al anderhalf jaar weg als ceo van de versleuteldechatapp, maar is nu ook weg uit de raad van bestuur, waar hij nog wel in zat. Die hele raad is vernieuwd.

Signal schrijft op Mastodon dat de raad van bestuur wordt opgeschud. Daarbij stapt Moxie Marlinspike per direct op. De huidige baas van Signal, Meredith Whittaker, en WhatsApp-medeoprichter Brian Acton blijven nog een interimperiode van onbekende duur aan, totdat ook zij terugtreden uit het bestuur. Dat bestuur van Signal bestaat daarna uit Amba Kak, beleidsexpert en advocaat, Jay Sullivan, die eerder productmanager was bij Twitter en Facebook, en Katherine Maher, de voormalig ceo van Wikimedia.

Moxie Marlinspike gaat 'zich richten op nieuwe kansen', zegt Signal, maar het is niet bekend wat hij gaat doen. Marlinspike begon Signal in 2014. De app gebruikte het zelfgemaakte TextSecure-protocol voor end-to-endversleuteling. Marlinspike was een van de belangrijkste pleitbezorgers van versleuteling in chatapps. Zijn invloed op de wereld van encryptie, en dan specifiek op de toepassing in mainstreamapps, is erg groot. Marlinspike stopte begin vorig jaar als ceo bij het bedrijf, maar hij bleef wel in het bestuur van de Signal Foundation, de stichting die de ontwikkeling van de app beheert.