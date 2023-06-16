Oprichter Moxie Marlinspike vertrekt bij Signal

Signal-oprichter Moxie Marlinspike verlaat het bedrijf definitief. Hij was al anderhalf jaar weg als ceo van de versleuteldechatapp, maar is nu ook weg uit de raad van bestuur, waar hij nog wel in zat. Die hele raad is vernieuwd.

Signal schrijft op Mastodon dat de raad van bestuur wordt opgeschud. Daarbij stapt Moxie Marlinspike per direct op. De huidige baas van Signal, Meredith Whittaker, en WhatsApp-medeoprichter Brian Acton blijven nog een interimperiode van onbekende duur aan, totdat ook zij terugtreden uit het bestuur. Dat bestuur van Signal bestaat daarna uit Amba Kak, beleidsexpert en advocaat, Jay Sullivan, die eerder productmanager was bij Twitter en Facebook, en Katherine Maher, de voormalig ceo van Wikimedia.

Moxie Marlinspike gaat 'zich richten op nieuwe kansen', zegt Signal, maar het is niet bekend wat hij gaat doen. Marlinspike begon Signal in 2014. De app gebruikte het zelfgemaakte TextSecure-protocol voor end-to-endversleuteling. Marlinspike was een van de belangrijkste pleitbezorgers van versleuteling in chatapps. Zijn invloed op de wereld van encryptie, en dan specifiek op de toepassing in mainstreamapps, is erg groot. Marlinspike stopte begin vorig jaar als ceo bij het bedrijf, maar hij bleef wel in het bestuur van de Signal Foundation, de stichting die de ontwikkeling van de app beheert.

Moxie Marlinspike Signal

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 16-06-2023 13:47
79 • submitter: Kjoe_Ljan

16-06-2023 • 13:47

79

Submitter: Kjoe_Ljan

Lees meer

Signal-oprichter brengt opensource AI-bot Confer uit met end-to-endencryptie
Signal-oprichter brengt opensource AI-bot Confer uit met end-to-endencryptie Nieuws van 13 januari 2026
Signal laat gebruikers chatgeschiedenis overzetten bij linken van nieuw apparaat
Signal laat gebruikers chatgeschiedenis overzetten bij linken van nieuw apparaat Nieuws van 30 januari 2025
Signal test gebruikersnamen voor chatten zonder delen telefoonnummers
Signal test gebruikersnamen voor chatten zonder delen telefoonnummers Nieuws van 9 november 2023
Signal ziet geen bewijs dat geruchten over zeroday in linkpreview kloppen
Signal ziet geen bewijs dat geruchten over zeroday in linkpreview kloppen Nieuws van 16 oktober 2023
Google-criticus Meredith Whittaker wordt eerste bestuursvoorzitter van Signal
Google-criticus Meredith Whittaker wordt eerste bestuursvoorzitter van Signal Nieuws van 6 september 2022
Oprichter Signal legt ceo-functie neer
Oprichter Signal legt ceo-functie neer Nieuws van 11 januari 2022
Nieuwe Signal-stichting krijgt 50 miljoen dollar van WhatsApp-medeoprichter
Nieuwe Signal-stichting krijgt 50 miljoen dollar van WhatsApp-medeoprichter Nieuws van 22 februari 2018
Ontwikkelaar van chatapp Signal werkt aan cryptocurrency gericht op smartphones
Ontwikkelaar van chatapp Signal werkt aan cryptocurrency gericht op smartphones Nieuws van 18 december 2017
Signal test privacyvriendelijk vinden van contacten met feature van Intel-cpu's
Signal test privacyvriendelijk vinden van contacten met feature van Intel-cpu's Nieuws van 27 september 2017
Open Whisper Systems brengt Signal-desktopclient voor iOS uit
Open Whisper Systems brengt Signal-desktopclient voor iOS uit Nieuws van 27 september 2016
Meer producten en artikelen
Marktontwikkelingen Privacy Encryptie Signal

Reacties (78)

-Moderatie-faq
78
78
38
3
1
25
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
GekkePrutser 16 juni 2023 14:44
Ben wel blij dat hij opstapt, hij maakte het juist lastig voor andere open-source apps om tegen signal aan te praten: https://github.com/LibreS...37#issuecomment-217211165 . Ook was hij tegen federatie wat het echt een open platform zou maken.

Ik hoop dat Signal nu wat meer open kan worden zodat het echt een vervanging kan worden voor WhatsApp. Zolang je nog steeds in hun tuintje vast zit, is het gewoon het ene gesloten ecosysteem vervangen door het andere. En blijft er het risico dat het overgenomen wordt.
HitDyl @GekkePrutser16 juni 2023 15:08
Dat hij opstapt zal niks veranderen aan zijn valide punt dat servers geld kosten en dat die niet bekostigd worden door die andere open-source apps die er gratis gebruik van maken. Gevalletje don't shoot the messenger.
GekkePrutser @HitDyl16 juni 2023 16:25
De gebruikers van de gewone app betalen daar ook niet aan mee.
Tk55 @GekkePrutser16 juni 2023 18:25
Jawel, want je kunt gewoon een eenmalige of maandelijkse donatie doen in de Signal app.
Verwijderd @Tk5519 juni 2023 11:45
Tja, en hoeveel mensen doen dit? Ik wed minder dan 10%. En wat voor bedrag doneren ze dan? Voor de meeste mensen is een paar euro voor een app al te veel (vandaar de grote markt aan mtx scam/gacha games)

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 07:45]

kodak
@GekkePrutser16 juni 2023 20:01
De gewone app is wel betaald, door signal. Dus als een ceo of lid van de raad kennelijk met het probleem zit dat het eigen bedrijf moeite heeft om de investeringen rond te krijgen, dan is een redelijke keuze dat ze niet zomaar ook voor anderen gaan investeren omdat het die personen wel makkelijk en goed koop lijkt wel de lusten te hebben en de ander voor de lasten op te laten draaien. Ik verwacht niet dat het vertrek dan voor een andere situatie gaat zorgen.
orvintax @GekkePrutser17 juni 2023 15:24
Maar ze controleren wel hoe de app zich gedraagt.
willemb2 @HitDyl16 juni 2023 19:17
zijn valide punt dat servers geld kosten
Dat was niet het argument dat hij gebruikte in zijn blog post 'The ecosystem is moving' die bij Signal als een encycliek beschouwd wordt of dat in elk geval lang werd.

Hij schets daar een zeer zwartgallig beeld van open standaarden en federatie en betoogd dat alleen een gecentraliseerd systeem de ontwikkeling van platformen en netwerken kan bijhouden. Voorbeelden van open standaarden die zich wel ontwikkelen laat hij weg.

Ik denk dat er iets anders achter zit. Hij is briljant, maar gewoon niet het type om IETF vergadercircuits in te gaan, 5 jaar de wereld rond te reizen, drafts te schrijven enz. Dat is ook niet meer de cultuur in Sillicon Valley. Find a niche, get some investors, make your killer-app and hit the market by surprise. Ze leren het gewoon op de universiteit.
kodak
@willemb216 juni 2023 20:16
Als je op een plek stelt dat servers geld kosten en op een andere plek de mening hebt dat een federate model en opensource niet belangrijk genoeg zijn, dan sluit het een het ander nog niet uit. Het is eerder dat het noemen van kosten redelijk is door een ceo of bestuurslid die een bedrijf hebben dat afhankelijk is van zelfstandig inkomen (en misschien zelfs hun nodige inkomsten en financieel bestaansrecht daar bijna volledig aan te danken hebben). Een donatie, koop of gebruik is niet zomaar het investeren in iets anders dan omschreven is.

[Reactie gewijzigd door kodak op 23 juli 2024 07:45]

Guru Evi @HitDyl17 juni 2023 06:33
Echter als je hetzelfde zegt over Reddit word je direct neergeschoten…
HitDyl @Guru Evi17 juni 2023 09:07
Eens en zo ook Twitter. Het is een gevoelig onderwerp, maar de tendens dat IT gratis is moet een keer verschuiven.
jaapzb @Guru Evi19 juni 2023 10:21
Niemand boeit het wat dat reddit geld gaat vragen voor de API. Het gaat er bij Reddit om dat ze onredelijk veel geld gaan vragen voor de API, wat er voor zorgt dat third party apps niet meer kunnen bestaan.

Datzelfde geldt overigens voor twitter.

[Reactie gewijzigd door jaapzb op 23 juli 2024 07:45]

Guru Evi @jaapzb19 juni 2023 15:31
Verklaar onredelijk, ze zijn goedkoper dan Imgur en Twitter en Facebook en een hele reeks andere APIs. $12000 voor 50M calls is redelijk goedkoop. Sommige AWS diensten vragen 25 cent per API call.
StefanJanssen @HitDyl16 juni 2023 16:28
Als ze federatief werken kan de server load verdeeld worden. De app is nu gratis en inkomsten hangen van donaties af.
david-v
@GekkePrutser16 juni 2023 15:35
En blijft er het risico dat het overgenomen wordt.
Je kan een nonprofit organisatie niet overnemen.
dok33 @david-v16 juni 2023 15:58
Hoezo niet? Elke organisatie kan worden overgenomen. Winst heeft daar niks mee te maken.

Bij een organisatie zonder eigenaar (wat je eigenlijk bedoelde, denk ik?) kan het hele bestuur vervangen worden bijvoorbeeld, waarna de organisatie dus is overgenomen door wie er in het nieuwe bestuur zitten.

Bij een bedrijf zonder winstoogmerk kan gewoon het bedrijf verkocht worden. En of er dan wel of niet een winsoogmerk komt is dan aan de nieuwe eigenaar. En geen winstoogmerk hebben wil overigens ook niet zeggen dat er geen winst gemaakt kan worden. Maar dergelijke organisaties kiezen er wel vaak voor om daar wat liefs mee te doen.
david-v
@dok3316 juni 2023 16:55
Misschien was ik niet helemaal duidelijk in mijn eerste post. Signal is een organisatie zonder winstoogmerk volgens 501c3 wetgeving van de usa.

Je kan een dergelijke organisatie niet kopen, er is geen eigenaar. Zie dit artikel die het uitlegt
No matter which entity type is chosen, none have a mechanism for ownership. Governance responsibility is vested in the board of directors or trustees. These individuals are accountable to state and federal authorities to ensure the organization operates in a legally compliant manner and for the purposes outlined at formation.

Also, a nonprofit cannot be sold. Again, without an ownership mechanism, it simply isn’t possible. If a charitable nonprofit winds down operations, the board of directors must distribute all of the nonprofit’s assets to another 501(c)(3) after all debts have been settled. Some other non-charitable nonprofit types, like 501(c)(7) social clubs, distribute residual assets proportionately to the existing membership.
De belangrijkste asset van Signal is de broncode.... En die is opensource. Dus nee, een twitter of Facebook kan het niet kopen (wie zou het geld moeten krijgen??)
devices @david-v16 juni 2023 19:16
Ze hebben ook de trademark in handen, maar ik verwacht niet dat ze die mogen verkopen, maar dat hangt van de statuten af. Hetzelfde met de infrastructuur.
david-v
@dok3316 juni 2023 16:59
En geen winstoogmerk hebben wil overigens ook niet zeggen dat er geen winst gemaakt kan worden.
Je mag dat geld niet gebruiken voor eigen gewin, dat is de hele definitie van non profit. Er is dus geen sprake van "winst". Dat geld mag je alleen gebruiken voor het in stand houden van de dienst.
Guru Evi @david-v17 juni 2023 02:04
Eigen gewin respectievelijk het bedrijf. Je kunt wel degelijk een CxO miljoenen betalen, dat doet oa het Rode Kruis ook, veel mensen worden rijk genoeg van non-profits die gewoon geld doorsluizen in de zakken van de stichters. Zo’n beetje elke kankerstichting die als enig doel heeft om de bevolking “bewust te maken” - ik ben inderdaad bewust dat kanker bestaat, daar heb ik geen reclame voor nodig om aan jouw stichting te geven zodat je meer reclame kunt maken om aan je stichting te geven (en jezelf, familie en vrienden miljoenen betalen in salaris).

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 23 juli 2024 07:45]

david-v
@Guru Evi17 juni 2023 09:03
Je kunt wel degelijk een CxO miljoenen betalen
Nee dat kan dus niet volgens de Amerikaanse wet. Als je bij een audit door de mand valt heb je een serieus probleem.
Being found guilty of inurement in an audit can result in penalties at the state and federal level. These penalties can include fines, called intermediate sanctions, and may even result in the loss of tax exempt status in the most extreme examples.
The most common types of inurement are excess compensation and the improper use of assets. Excess compensation is any salary or wages deemed above what the IRS considers “reasonable” for the job
Dus als het volgens de Amerikaanse belasting dienst teveel salaris wordt uitgekeerd aan een CxO dan kom je als nonprofit in de problemen.
Guru Evi @david-v17 juni 2023 19:03
Dus als het volgens de Amerikaanse belasting dienst teveel salaris wordt uitgekeerd aan een CxO dan kom je als nonprofit in de problemen.
Wat is “teveel” volgens de belastingdienst?
https://www.charitywatch....ages-of-1-million-or-more
Hippo @Guru Evi17 juni 2023 19:31
Hmmm, een 'small loan of a million dollars' misschien?
Remzi1993 @david-v16 juni 2023 17:10
Je kan een nonprofit organisatie niet overnemen.
De stichting heeft een bedrijf onder zich, dat bedrijf doet de feitelijke werkzaamheden. Dat betekent ook dat je dat bedrijf kan overnemen.

De stichting kan dan gewoon verder met hun idealisme en activering en whatever.

Helaas heeft Mozilla dit ook later gedaan om commerce erg meer te kunnen doen. Mozilla heeft ook een juridische structuur met een bedrijf en als enige aandeelhouder een stichting boven zich. Daardoor kan je die twee bedrijven dus wel overnemen.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 23 juli 2024 07:45]

devices @Remzi199316 juni 2023 19:28
Je kan het bedrijf wel overnemen, maar dan moet je het ook anders gaan noemen. De Signal trademark is in eigendom van de stichting en niet het bedrijf. https://tsdr.uspto.gov/#c...O&searchType=statusSearch

Dat zal voor firefox ook zo zijn.

Het zorgt er ook voor dat als het bedrijf in financiële, of legale, problemen komt, de foundation niet aansprakelijk is (behalve bij nalatigheid) en het bedrijf veilig kan klappen zonder dat de foundation moet stoppen. De scheiding heeft eigenlijk alleen maar voordelen.
la cucaracha @david-v17 juni 2023 15:25
Oh ja zeker wel.... Alles en iedereen heeft een prijs en is derhalve overneembaar.
Aldy @david-v17 juni 2023 15:38
Waar staat dat Signal een non-profit organisatie is? Dit soort organisaties zijn bedrijfsmatig bezig en de naam Signal is waarschijnlijk ook nog wel los te weken.

[Reactie gewijzigd door Aldy op 23 juli 2024 07:45]

DCK @GekkePrutser16 juni 2023 15:25
Ik denk dat je het verkeerd hebt als je denkt dat deze keuzes alleen komen door persoonlijke voorkeuren van Marlinspike. Signals succes is in belangrijke mate gebaseerd op het feit dat het een drop in vervanging kan zijn voor Whatsapp, waarbij die centralisatie een hoeksteen is. Ik denk niet dat mensen binnen Signal aan het wachten zijn op het moment dat Marlinspike opstapt om daar iets aan te veranderen, en dat zijn ook niet de mensen die Marlinspike zal hebben uitgekozen als opvolgers.

En laten we eerlijk wezen dat ook niet elke Signal gebruiker hier per se om staat te springen.
WhatsappHack
@GekkePrutser16 juni 2023 16:37
Ik hoop dat die twee zaken dus juist niet veranderen. :P Als je die twee punten als zeer belangrijk beschouwd, dan is dat helemaal prima maar kan je toch naar een alternatief dat daar juist aandacht aan besteed/zo werkt? :) Maar om Signal daar ook op aan te passen zodat je eenheidsworst krijgt: nee bedankt. Ik denk dat de keuzes die Signal gemaakt heeft op dat vlak logisch zijn en er een sterk platform van hebben gemaakt en hoop dan ook dat het gewoon zo blijft werken. Natuurlijk draag ik alternatieven die op andere wijze werken ook een warm hart toe, want verschil moet er zijn en zo krijg je gezonde ontwikkelingen. :)
Guru Evi @GekkePrutser17 juni 2023 06:50
*alu hoedje* misschien omdat de gecompileerde Signal app die verspreid wordt op app stores de sleutels opstuurt naar een derde partij.
SA65 16 juni 2023 14:24
Pffff, wat daar in het bestuur zit, ex facebook, twitter, whatsapp, dat belooft niet veel goeds, of heb ik het mis.
iqcgubon @SA6516 juni 2023 14:26
Net allemaal mensen die bewust bij die techreuzen zijn weg gegaan omdat ze het niet eens waren met de manier waarop zij met privegegevens omgaan.
i-chat @iqcgubon16 juni 2023 14:33
tenzij je ze persoonlijk kent is ook dat een aanname,

dan doe ik er ook een aanname bovenop, ik wed dat bij al deze mensen op hooguit 1 persoon na (want er is altijd een uitzondering op de regel), er hooguit geruchten zijn over niet eens zijn met intern beleid, en dat er in de aankondiging van ontslag eigenlijk altijd iets staat over 'nieuwe kansen ontdekken, of iemand nu ontslagen is omdat ie het 17 jarige dochtertje van de baas een weekendje heeft vermaakt, of dat ie hooglopende ruzie had over coockies en keyloggers er staat vrijwel altijd hetzelfde in! tenzij iemand daadwerkelijk is/wordt opgepakt.

edit:
ps: voordat iemand zich op de tenen getrapt voelt: dit zijn natuurlijk extreme voorbeelden, de waarheid zal vast véél genunceerder liggen.

[Reactie gewijzigd door i-chat op 23 juli 2024 07:45]

WhatsappHack
@i-chat16 juni 2023 16:30
Ik ken de rest niet zo heel goed, dus weet niet wat voor hen geldt qua woorden vs daden en dat soort zaken, maar m.b.t. Brian Acton: die was het dusdanig oneens met wat Facebook wilde gaan doen met WhatsApp dat ie een contract weigerde te tekenen wat het Zuckerberg makkelijk zou hebben gemaakt, vervolgens vroegtijdig is weggegaan (Zuck wilde hem ook nooit meer zien, hehe) en een slordige 1 miljard dollar heeft laten liggen door dat te doen. (Maar zichzelf daarna overigens geen held voelde, maar gewoon vond dat de situatie mede zijn schuld was door WhatsApp te verkopen). En heeft vervolgens veel prive geld in Signal Foundation gepompt om Signal te boosten en al hun geldzorgen weg te nemen, zodat geld geen issue meer was om privacy en veiligheid te borgen. Ook veel contact gehad met hem tijdens z'n tenure bij WhatsApp en komt in alle toonaarden over als een gepassioneerde man met een hart voor privacy, het goed in elkaar draaien van oplossingen en achter z'n principes staat. Dus dat is denk ik sowieso al je eerste uitzondering op de regel. Moxie Marlinspike qua principes en "woorden vs daden" idem dito, wat mij betreft. Dus dat zou nummer twee zijn. Meredith Whittaker is overigens mij een van de grootste drijvende krachten achter die walkouts bij Google en heeft zich vervolgens gestort op sociale impact en problemen met AI, waar ze o.a. getuigd heeft bij de Amerikaanse Senaat en de FDA adviseert; dus die lijkt ook behoorlijk wat woorden omgezet te hebben in acties.

Afijn. Ik denk dat je dus best wel kan stellen dat het niet "op hooguit 1 persoon na" enkel geruchten zijn over interne onrust/oneens met beleid; maar dat meerdere mensen daadwerkelijk en aantoonbaar acties hebben ondernomen om de boel echt te proberen te veranderen... Dus ik denk dat je aannames in dit geval echt niet (geheel) terecht zijn; althans voor meerdere mensen niet.

-edit-
En lees ook even de reactie van B64 (B64 in 'Oprichter Moxie Marlinspike vertrekt bij Signal') voor wat opmerkingen over de andere twee. :P

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 23 juli 2024 07:45]

Bekers @SA6516 juni 2023 14:30
Je weet niet waarom het "ex" is he. :) Misschien was het wel dat ze het totaaaaal niet eens waren met het beleid/datahonger van de grote bedrijven waar ze vandaan komen en zijn ze daar dus opgestapt.
SA65 @Bekers16 juni 2023 14:41
Volgens mij is het bij Facebook nooit om privacy gegaan, dus als je daar gaat werken, ben je er mee eens lijkt me. En dat geld dus ook voor Whatsapp, of die persoon is weg gegaan toen FB het kocht.

Vandaar ook het achtervoegsel bij origineel bericht, "of heb ik het mis".
B64 @SA6516 juni 2023 16:27
Als je je nou even verdiept in die mensen...

Ik noem er eentje:
En dat geld dus ook voor Whatsapp, of die persoon is weg gegaan toen FB het kocht.
Dit gaat over Brian Acton, die Whatsapp nota bene mede heeft opgericht, en in 2017 (drie jaar na de FB-overname) heeft verlaten om samen met Moxie Marlinspike de Signal Foundation op te richten. Dus die ga je even neersabelen omdat je de namen van Facebook en Whatsapp leest?

Een voormalig Wikimedia-CEO lijkt me een prima lid van het Signal-bestuur, toch?

Jay Sullivan heeft inderdaad 3,5 jaar bij Facebook en 1 jaar bij Twitter gewerkt in verschillende functies, maar bijvoorbeeld ook ruim 6 jaar bij Mozilla. Deze man kende ongetwijfeld de reputatie van FB en Twitter, maar het gaat mij wat ver om te stellen dat hij dat ook allemaal helemaal geweldig vond. Voor hetzelfde geld heeft hij daar vooral geleerd hoe het niet moet... Ook binnen Meta/Facebook lopen genoeg mensen rond die uiterst kritisch zijn op de manier waarop het bedrijf met privacy omgaat.
SA65 @B6416 juni 2023 18:20
Volgens mijn heb ik het ook niet gehad over Wikimedia, en dus de persoon daarvan, dat Brian Acton whatsapp heeft opgericht is mooi, maar het geld van FB stonk dus niet, want hij heeft daar flink mee gecashed of niet, dat hij daarna de signal foundation heeft opgericht spreekt dan weer voor hem, maar toch.
_Thanatos_ @Bekers16 juni 2023 14:59
Ze hebben wel gezien hoe het gaat, en dus de ervaring opgedaan hoe je niet met je gebruikers om doent te gaan. De besmetting heeft dus plaatsgevonden.
Anonymoussaurus @SA6516 juni 2023 14:25
Nu maak je aannames op basis van onderbuikgevoelens zonder dat er ook maar iets veranderd is.
_Thanatos_ @Anonymoussaurus16 juni 2023 14:58
Dat valt wel mee. De techbedrijven waar ze vandaan komen, hebben bewijsbaar kutacties uitgehaald. Of ze daar een aandeel in hebben gehad, is de vraag, maar een vinger in de pap hebben ze wel gehad.

Zou jij het leuk vinden als er in NL een paar politici aan de macht komen die uit het Putin-regime komen? Nee natuurlijk niet, zelfs zonder te weten of ze juist falikant tegen hem waren. Ik zie dit (en ex-twitter, etc) als een soort besmetting met het kwade.
Anonymoussaurus @_Thanatos_16 juni 2023 15:00
Dát klopt, maar het zijn aannames dat dat ook iets aan Signal verandert.

En sorry hoor, maar een dictatoriaal land met mensenonderdrukking en moorden vergelijken met social media platforms? Dat vind ik echt extreem.
_Thanatos_ @Anonymoussaurus17 juni 2023 15:08
Sommige vergelijkingen moeten extreem zijn om ze duidelijk te maken. Ik heb nergens geclaimed dat Twitter hetzelfde is als een echt bestaand dictatoriaal regime.
Jazco2nd 16 juni 2023 16:26
Ik was groot voorstander van overstappen en heb veel mensen overtuigd en lang op Signal gehouden. Maar helaas. Ik vind de app nog niet "af". Als je dan vooral updates met nieuwe stickers of een setting om de balk onderin dik of dun te maken komt.. is het bedrijf duidelijk niet bezig met wat ik had verwacht.

Zo kan ik regelmatig een foto niet sturen. Geen idee waarom. Een bepaald formaat (langwerpig) of als deze te klein is (oorspronkelijk van WhatsApp. Zelf nog geprobeerd te bewerken maar Signal weigert het te versturen ongeacht de map waarin deze fotos zich bevinden ).
Allerlei kleine irritaties. Telefoon die niet overgaat bij bellen. Zeer beperkte zoekfunctie. Noem maar op.
De doodsteek voor mij en mensen om mij heen is wel dat berichten soms bijna een uur later aankomen. Zelfs als ik gewoon de app open heb, dus ik kijk ernaar, komt het bericht niet binnen.
Vaak zie ik de notificatie "Signal is checking for messages" + weet ik dat er een bericht naar me is gestuurd, toch, nadat de notificatie weg is, is het bericht er nog niet.

Met de donatie van tientallen miljoenen een tijdje geleden zijn er vrijwel geen nuttige functionele updates uitgebracht. Is dat dan allemaal opgegaan aan het hosten? Ik hoop dan dat dat het is.

Inmiddels beweeg ik helaas weer terug naar WhatsApp. Nog altijd beter dan SMS.
WhatsappHack
@Jazco2nd16 juni 2023 16:39
Raar, ik heb zulke problemen dus echt totaal niet. Het werkt eigenlijk altijd, zeer vlot en zeer vloeiend. Het enige waar ik me helemaal kapot aan erger bij Signal is dat er geen back-up functie zit in de iOS client en ik dat op omslachtige wijze moet bewerkstelligen via MacOS (en dat ook niet terug te duwen valt mocht ik m'n telefoon verliezen/gaat stuk/whatever, maar moet ik het hebben van plain-text of PDF :+).

Maar qua verbinding, notificaties, snelheid van afleveren, gesprekken opzetten en ontvangen, etc. etc.: werkt allemaal geheel vloeiend. (Op iOS.)
Jazco2nd @WhatsappHack16 juni 2023 17:07
Oh dat is nog een probleem: backup.
Signal heeft maar 1 single database backup. Als je graag een automatische backup naar je selfhosted filecloud wil, zit je telefoon elke nacht heleboel gigabytes te verzenden. En dat gaat op mijn server weer mee in de backups.
Het is niet mogelijk alleen chats te backuppen zonder media.
Een backup van 9GB per nacht.. moet je eens uitrekenen hoeveel dat wordt..
Op Android deed ik dit met FolderSync, maar Signal backup ik nu gewoon helemaal niet meer.

Als je backups naar je betaalde 3rd party cloud stuurt, die is per definitie stuk trager, dus zal je backup erg lang duren. Misschien zelfs vaak mislukken als je dit alleen tijdens laden + wifi instelt.
Signal houdt 5 non-incrementele (!) backups bij, 5 dagen. Dus als je database 9GB is, zit je met 45 GB!
JDx 16 juni 2023 13:53
Is dat zijn echte naam? Moxie Marlinspike? :/
Anonymoussaurus @JDx16 juni 2023 13:56
Zijn echte naam is Matthew Rosenfeld: https://www.bbc.com/news/technology-59937614
JDx @Anonymoussaurus16 juni 2023 14:12
Oh, ik dacht al, wie noemt z'n kind nou Moxie.
Polderviking @JDx16 juni 2023 14:14
Heb je gelezen hoe Elon Musk zijn kind heeft genoemd?
Moxie klinkt mij niet heel ongewoon in de oren.
JDx @Polderviking16 juni 2023 14:25
Ja iets genoemd naar de Lockheed SR-71 ofzo.
arnoldus1955 @JDx16 juni 2023 14:27
De goochelaar Penn Jillette heeft zijn dochter Moxie genoemd.
Moxie CrimeFighter Jillette

https://www.wikidata.org/wiki/Q47528529
https://www.reviewjournal...ter-moxie-crimefighter-5/
RefriedNoodle @JDx16 juni 2023 16:09
Ik had bijna gepost dat Wikipedia er 9 noemt, maar dat blijken ook allemaal niet hun echte namen te zijn. Maar de helft daarvan was eind 19e eeuw, dus ver voor hippe aliassen op Internet, dus zo vreemd is die naam misschien ook niet.
TheOmen @JDx16 juni 2023 13:55
Wikipedia:
The name Moxie Marlinspike is an assumed name partly derived from a childhood nickname
willemb2 @JDx16 juni 2023 18:15
Marlinspike = Marlspijker. Hij is zeiler.
Schway @JDx16 juni 2023 14:02
Wat maakt een naam echt?
Mel33 @Schway16 juni 2023 14:10
Inschrijving in het bevolkingsregister.
litebyte @Mel3316 juni 2023 14:39
....en dat gaat op basis van het voornamenregister...niet alle namen mogen naamelijk :P
jvdberg @litebyte16 juni 2023 15:08
Er is wel een voornamenregister, maar dat is een lijst van namen die bestaan, niet per se een uitputtende lijst van wat mag. Of een naam mag wordt bepaald door of deze 'gepast' is, zie artikel 4, lid 2 van het burgerlijk wetboek, boek 1:
De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert in de geboorteakte voornamen op te nemen die ongepast zijn, of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn.
cariolive23 @litebyte16 juni 2023 14:43
Jouw register is niet mijn register en de wereld is iets groter dan uitsluitend Nederland...
litebyte @cariolive2316 juni 2023 14:48
Ik reageerde op @Mel33 en dus aansluitend over de gemeentelijke registratie in het bevolkingsregister (in Nederland)...niet over uw of mijn register

[Reactie gewijzigd door litebyte op 23 juli 2024 07:45]

WitchHunter @litebyte16 juni 2023 15:11
Goedgekeurde namen gaan in de voornamendatabank, als een naam er niet staat betekent niet dat het niet mag.
Het.Draakje @litebyte16 juni 2023 14:49
Laat de goede man een amerikaan zijn. Volgens mij kunnen ze hun kind zonder problemen een naam geven die niet in het Nederlandse voornamenregister opgenomen is.
litebyte @Het.Draakje16 juni 2023 14:55
Als de man een VS burger en dus niet als geboren in Nederland is het anders, maar dan nog vraag ik me af of er uitzonderingen zijn op opname in de basisregistratie van de gemeente. Stel dat de naam een hele negatieve relatie heeft met bijv. de tweede wereldoorlog. Ik weet dat in sommige Zuid amerikaanse landen er voornamen zijn die refereren aan achternamen van voormalige nazi's, vraag me af wat ze dan doen.
evilution @litebyte16 juni 2023 16:06
Een voornaam hoeft niet in het voornamenregister te staan maar komt daar wel in. Het is namelijk alleen een registratie van hoe vaak voornamen voorkomen. Er is geen lijst van toegestane voornamen in Nederland. De enige voornamen die niet mogen zijn "ongepaste" voornamen en voornamen die gebruikelijk zijn als achternaam.
_Thanatos_ @Mel3316 juni 2023 14:54
Een roepnaam is niets officieels aan. De naam die in een paspoort staat, is vaak anders dan je roepnaam. Verschilt per cultuur uiteraard. Maar als je bijv Johan heet, zou Johannes de eerste naam in je paspoort kunnen zijn.

Je kunt je eigen roepnaam zonder gedoe gewoon veranderen. Als ik vanaf nu Joep wil heten, dan is dat vanaf nu ook zo. Alleen niet in m'n paspoort.

En wat maakt een naam echt? Tsja, uiteindelijk zijn alle namen verzonnen.
Euronitwit @_Thanatos_16 juni 2023 15:35
Deze totok heeft anders een geboortebewijs, waarop een officiële roepnaam staat, die genoeg afwijkt van de 'paspoort naam'.
Uitgegeven in 1957 in Indië (Nederlands-Indië) welke toen nog gewoon onder Nederland viel en de Nederlandse wet volgde.
Dorank @Euronitwit16 juni 2023 16:07
Uitgegeven in 1957 in Indië (Nederlands-Indië) welke toen nog gewoon onder Nederland viel en de Nederlandse wet volgde.
Ehhhh: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Indi%C3%AB
Op 27 december 1949 erkende Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië en vond de soevereiniteitsoverdracht plaats[3] tijdens de rondetafelconferentie, waarmee er een einde kwam aan de Nederlandse aanwezigheid in het hedendaagse Indonesië.
3: https://www.parlement.com...soverdracht_aan_indonesie
Schway @Mel3316 juni 2023 17:46
Dat is dan zijn officiële naam, maar staat hij in het bevolkingsregister als buitenlander?
En mijn computer heeft ook een naam, is die dan niet echt omdat die niet in het register staat?
En mijn veelgebruikte roepnaam vind ik echter dan mijn vrij onbekende officiële naam.

[Reactie gewijzigd door Schway op 23 juli 2024 07:45]

vinkjb @JDx16 juni 2023 16:31
Encrypted
litebyte 16 juni 2023 14:37
Jammer dat Moxie opstapt, hopelijk blijft Signal wat het is, een uitstekend alternatief voor spyware als whatsapp
DigitalExorcist @litebyte16 juni 2023 16:09
Of het jammer is of niet weet ik niet, maar dat láátste is absoluut waar.
Chiwn @DigitalExorcist16 juni 2023 16:47
Kan je dat toelichten?
DigitalExorcist @Chiwn16 juni 2023 17:06
Zou ik graag doen maar dat eindigt in een slangenkuil hier. Iets met metadata, het verdienmodel van Facebook/Meta en alle schandalen rond dat wanbedrijf van de afgelopen paar jaar.

Gisteren nog in een Whatsapp topic geprobeerd maar het interesseert niemand hoe ver Meta gaat met jouw gegevens en bij wie alles terechtkomt. Dus tsja….

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 23 juli 2024 07:45]

m1k4 @DigitalExorcist16 juni 2023 22:57
Ik ben het hier wel mee eens..
Ik heb me pijlen dan ook gericht op simplex.chat .
Nadeel niet veel mensen gebruiken het.
Voordeel eigen servers mogelijk, geen meta data ,helemaal open source en geen 06 nummer nodig ,ook geen username en ook geen wachtwoord
Jogai 16 juni 2023 16:38
Dacht ff dat het een foto was van RIchard Hendricks (CEO Pied Piper voor de ingewijden). ;)
PalingDrone 16 juni 2023 18:47
https://vimeo.com/15351476
Ik hoop dat hij zijn tijd neemt om weer eens lekker een stukje te gaan zeilen.
Even ontspannen na al dat corporate geneuzel. Komt vast wel weer met iets nieuws daarna.

[Reactie gewijzigd door PalingDrone op 23 juli 2024 07:45]

forclanz 16 juni 2023 18:26
Zolang signal maar de betrouwbare blijft voor de normale gebruiker. En beter dan Wapp bijvoorbeeld. Anders is de meerwaarde matig.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.