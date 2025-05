Signal ziet geen bewijs dat geruchten over zeroday in linkpreview kloppen

Signal zegt dat er geen bewijs is van een zeroday die de versleuteldechatapp zou hebben getroffen. Dit weekend kwamen er geruchten die stelden dat er een kwetsbaarheid in de functie zat om linkpreviews aan te maken, maar Signal ontkent dat.

Signal schrijft op X dat het de 'vage virale meldingen heeft gezien' waaruit zou blijken dat er een zeroday in de chatapp zou zitten. "In ons onderzoek hebben we geen bewijs gezien dat deze kwetsbaarheid echt bestaat", zeggen de makers van de app. "Ook is er geen extra informatie gedeeld via onze officiële kanalen." De makers zeggen in een andere post ook contact te hebben opgenomen met de Amerikaanse overheid. In het bericht stond dat dat de mogelijke bron zou zijn van de melding. "Degenen met wie we hebben gesproken, hebben geen informatie waaruit blijkt dat deze claims valide zouden zijn."

Eerder dit weekend gingen er verschillende berichten rond over een dergelijke mogelijke kwetsbaarheid. De originele bron is moeilijk te achterhalen, maar het bericht werd verspreid via verschillende accounts. De geruchten duidden erop dat de informatie via 'onofficiële kanalen binnen de Amerikaanse overheid' werd verspreid. Uit de geruchten bleken geen details over de kwetsbaarheid. Er werd gesproken over een zeroday, maar het is onduidelijk of die actief werd misbruikt. De bug zou in de linkpreviewfunctionaliteit zitten. In de waarschuwing werd gebruikers aangeraden die functionaliteit via de instellingen uit te schakelen.

Het is niet bekend wie er precies achter het gerucht zit en waar dat vandaan komt. De baas van Signal, Meredith Whittaker, speculeert dat het mogelijk gaat om een desinformatiecampagne. Ze geeft daarvoor echter geen uitleg, dus het is niet duidelijk waar ze zich op baseert.