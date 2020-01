Fujifilm geeft X-T200-systeemcamera een volledig draai- en kantelbare lcd

Fujifilm komt met de opvolger van de X-T100. De X-T200 heeft wederom een 24,2-megapixelsensor en beschikt nu over een volledig draai- en kantelbare lcd. De systeemcamera heeft wederom geen X-Trans-sensor, maar een cmos met een regulier Bayer-ontwerp.

Nog altijd is de 24,2-megapixelsensor in de Fujifilm X-T200 van het aps-c-formaat. Het scherm op de achterkant is met 3,5" een stukje groter dan bij de X-T100 en nu is dit scherm via een scharnier volledig draaibaar en kantelbaar, zoals dat ook het geval is bij de X-A7. Daardoor is het scherm ook volledig naast de camera te positioneren, waarbij het scherm naar voren wijst. Dat is een wijziging die vooral videomakers zal aanspreken. Het scherm heeft nu ook een hogere resolutie van 2,76 miljoen beeldpunten. Op het vlak van het ontwerp is ook de grip aangepast; deze is nu wat dieper.

Op het vlak van video zijn er ook vernieuwingen doorgevoerd. Er wordt niet langer een crop van de sensor toegepast voor het maken van 4k-beelden en daarbij is er niet meer zoals bij de X-T100 een limiet van vijftien beelden per seconde; bij een 4k-resolutie is dat nu dertig beelden per seconde. Er is wel een limiet van vijftien minuten bij het opnemen van beelden in 4k, wat waarschijnlijk te maken heeft met het voorkomen van oververhitting. In 1080p kunnen beelden tot 120fps worden opgenomen. Fujifilm zegt dat het een 'gyrosensor' heeft toegevoegd die de stabilisatie bij het maken van videobeelden moet verbeteren.

Waar de X-T100 een fotografeersnelheid van 6fps met behoud van autofocus heeft, is dat bij de X-T200 verhoogd naar 8fps. De buffer is echter nog altijd vrij klein; volgens DPReview begint er al een vertraging op te treden na het schieten van zestien foto's. De gevoeligheid is uitgebreid met een stop en bedraagt nu 200 tot 25.600 iso. De nieuwe camera beschikt wederom over fasedetectie-autofocus en net als bij de X-A7 zijn er bij de X-T200 431 punten te gebruiken in single-autofocusmodus, terwijl dat er bij de X-T100 91 zijn. Ook worden er bij de autofocus algoritmes toegepast voor de detectie van ogen en gezichten.

De accu zou het lang genoeg volhouden om 270 foto's te kunnen maken, de camera meet 121 x 84 x 55mm en weegt 370g; daarmee is hij lichter dan zijn voorganger. De X-T200 komt vanaf eind februari beschikbaar, waarbij er een kit-optie is met een 15-45mm f/3.5-5.6-objectief. Die bundel krijgt een adviesprijs van 849 euro; los kost de X-T200 waarschijnlijk 749 euro. De kit is voor 199 euro uit te breiden met het nieuwe Fujinon 35mm f/2.0-objectief; ook dit product komt vanaf eind februari beschikbaar.