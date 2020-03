Lenovo brengt vouwbare Motorola razr over vier weken uit in Nederland

Lenovo brengt de vouwbare Motorola razr-smartphone over vier weken uit in Nederland. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. Het toestel kwam begin februari uit in de eerste landen, maar een release in Nederland was er tot nu toe niet.

De telefoon is vanaf donderdag al wel voor te bestellen, maar de leveringen volgen pas vanaf 23 april, zo zegt de fabrikant in een persbericht. Het was al eerder bekend dat de razr in april zou uitkomen in Nederland. Het zal de vierde telefoon met vouwbaar scherm zijn op de Nederlandse markt. In januari kwam de Samsung Galaxy Fold uit, in februari de Galaxy Z Flip. Huawei bracht bovendien de Mate Xs uit.

De razr kost bij release 1599 euro. Het is bovendien de eerste smartphone met alleen e-sim en zonder fysiek simkaartslot. Eerder verschenen wel smartphones met e-sim, waarvan de recente iPhones de bekendste zijn. Die hebben echter allemaal ook plek voor een fysieke simkaart.

Lenovo kondigde de razr in november vorig jaar aan. De Motorola razr-klaptelefoon heeft een vouwbaar 6,2"-oledscherm met een resolutie van 2142x876 pixels. Aan de buitenkant zit nog een 2,7"-oledschermpje met een resolutie van 800x600 pixels. Uitgeklapt heeft de razr afmetingen van 172x72x6,9mm. Dichtgeklapt is dat 94x72x14mm. De processor is een Snapdragon 710-soc. Tweakers publiceerde onlangs een preview van de razr.