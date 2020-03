Qualcomm werkt aan twee nieuwe chips voor draadloze oortjes

Qualcomm werkt aan twee nieuwe soc's voor draadloze bluetoothoortjes voor zowel dure earbuds als goedkopere. Beide chips krijgen ondersteuning voor spraakassistenten. Het is volgens Qualcomm voor het eerst is dat goedkope oortjes-soc's hiermee overweg kunnen.

De ultra-low-power-bluetooth-soc's gaan QCC541X en QCC304X heten, zo schrijft Qualcomm. De laatstgenoemde in die reeks is de goedkoopste. Allebei de chips krijgen ondersteuning voor TrueWireless Mirroring, hybride actieve ruisonderdrukking en spraakassistentondersteuning. Het verschil tussen de chips is hoe ze omgaan met die spraakassistent.

De Mirroring-technologie zorgt ervoor dat van de twee draadloze oortjes, eentje via bluetooth is verbonden met de telefoon. Het andere oortje spiegelt de verbinding. De soc is volgens Qualcomm ontwikkeld om te kunnen snel te kunnen schakelen naar het oortje dat de bluetoothverbinding met de telefoon heeft. De chipmaker noemt het voorbeeld van een earbud die uit een oor wordt gehaald, waarbij het andere oortje snel de bluetoothverbinding overneemt. De spiegelingstechnologie zorgt er daarnaast ook voor dat er maar één bluetoothapparaat in het overzicht van de gebruiker komt te staan.

Met de actieve noisecancelling kunnen gebruikers ervoor kiezen om een deel van het buitengeluid naar binnen te laten sijpelen. Deze functie werkt volgens Qualcomm goed genoeg om ook tijdens het sporten of op kantoor te kunnen gebruiken. Anc zou een 'minimaal effect' op de accuduur hebben, aldus de chipmaker.

Het verschil tussen de twee soc's is dat de QCC541X ondersteuning heeft voor een spraakassistent die met een spraakcommando kan worden geactiveerd, zoals 'Ok Google' voor Google Assistant. De QCC304X-chip kan niet met een spraakcommando worden geactiveerd. Hiervoor moet de gebruiker een knop indrukken. Volgens Qualcomm is het voor het eerst dat een instap-oortjes-soc ondersteuning heeft voor spraakassistenten.

Eerder deze week toonde Samsung ook nieuwe chips voor draadloze oortjes. Hierbij gaat het om voedingsregelaars die vergelijkbare ondersteuning bieden als de Mirroring-techniek van Qualcomm. De Samsung-chips zijn naar eigen zeggen kleiner, waardoor meer ruimte over zou zijn voor accu's. De Samsung-pmic's kunnen ook door andere fabrikanten van draadloze oortjes worden gebruikt.