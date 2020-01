Premier Rutte: algoritmes moeten transparant zijn over redenen voor keuzes

Bij algoritmes moet het transparant zijn hoe ze tot bepaalde keuzes komen en daar moeten wereldwijde standaarden voor komen. Dat zei de Nederlandse premier Mark Rutte tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

Door die standaarden moet duidelijk zijn waarom algoritmes keuzes maken zonder dat ze daarvoor documenten van honderden pagina's doornemen, zei Rutte tijdens een discussie over het leven in deze eeuw. In die discussie sprak hij met Yuval Noah Harari, auteur van boeken als Sapiens en Homo Deus.

Die standaarden zijn er nu nog niet, aldus Rutte. "We hebben de betrokkenheid van bedrijven nodig", aldus de Nederlandse premier. "Die moeten het maken. De beslissing om wereldwijde standaarden te maken is aan de politiek, maar je hebt de technologische input nodig."

Rutte noemt kunstmatige intelligentie 'een verandering die mogelijk groter is dan de uitvinding van het internet zelf'. "En laten we erkennen wat voor goeds dit kan brengen op het gebied van gezondheidszorg, landbouw en kankeronderzoek bijvoorbeeld, als je niet naïef bent." Daarbij moeten landen samenwerken aan standaarden, zo vindt hij.