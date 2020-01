LG werkt aan desktopmodus voor zijn Android-smartphones

LG werkt aan een desktopmodus voor zijn Android-telefoons. Een versie van de desktopmodus zit in de Android 10-upgrade voor de V50 ThinQ-smartphone. Die telefoon kwam niet uit in de Benelux. De desktopmodus komt vermoedelijk ook op andere smartphones van de fabrikant.

Bij het maken van schermopnames kwam techblogger Juan Carlos Bagnell, die publiceert onder de naam Some Gadget Guy, de desktopmodus tegen en publiceert erover in zijn wekelijkse podcast. Volgens hem in de desktopmodus niet af, al werkt hij wel beter dan de standaardimplementatie van Android 10, claimt hij. In Android 10 zit ook een basisversie van een desktopmodus.

Als gebruikers de V50 ThinQ aansluiten op een monitor, krijgen ze een nieuwe interface met de mogelijkheid vensters te verslepen en van formaat te veranderen, zoals op een desktop. Ook is het dan mogelijk om meerdere vensters naast elkaar open te hebben. In de tussentijd is de smartphone ook nog bruikbaar om bijvoorbeeld oproepen te beantwoorden.

LG is niet de eerste die een desktopmodus maakt. Samsung biedt al enige jaren DeX aan, terwijl Huawei een desktopmodus heeft in Emui. Gebruikers moeten zelf de hardware regelen, zoals een monitor en eventueel muis en toetsenbord voor input.