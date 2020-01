Microsoft zet sdk online voor Surface Duo en Surface Neo

Microsoft heeft de sdk online gezet voor de Surface Duo en Neo. Daarmee kunnen ontwikkelaars apps klaar gaan maken om te werken met de twee schermen van de apparaten op respectievelijk Android en Windows.

Het gaat om een 'preview sdk', zegt Microsoft. Daarbij legt het bedrijf in de documentatie uit hoe het graag zou zien dat apps hun interface renderen. Zo zegt Microsoft dat het niet de bedoeling is om menu's over meerdere schermen heen te laten zien. Ook zouden ontwikkelaars moeten werken met een even aantal kolommen, zodat er geen kolom is waarvan de helft op het ene scherm staat en de helft op het andere.

Ontwikkelaars moeten bovendien rekening houden met veel manieren van gebruik. Apps starten standaard op één van de schermen, maar gebruikers kunnen de app op meerdere schermen laten werken. Sommige apps, zoals mailclients, kunnen profiteren van een lay-out met een lijst aan de linkerkant en de inhoud van mails aan de rechterkant. Bovendien kunnen de schermen beide in portrait of in landscape staan.

Ook moeten ontwikkelaars bij het weergeven van afbeeldingen en video's over twee schermen kiezen of ze net doen alsof het scherm doorloopt of niet. Volgens Microsoft zullen gebruikers het beeld van de schermranden gewoon invullen in veel gevallen. "Deze techniek is betere voor media als video's en foto's, waarbij de continuïteit van het beeld belangrijker is dan alle content laten zien."

Microsoft brengt de smartphone Surface Duo met Android en de tablet Surface Neo met Windows 10 X eind dit jaar uit. De bedoeling van het vrijgeven van de sdk is dat er veel apps beschikbaar zijn die zijn voorbereid op het gebruik van twee schermen.