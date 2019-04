Voormalig medewerker Microsoft zet sdk Windows Media Center op GitHub

Een ex-medewerker van Microsoft heeft de sdk van de Windows Media Center-software via GitHub vrijgegeven. Ontwikkelaars kunnen niet veel met de sdk. De medewerker wilde vooral een stukje geschiedenis bewaren.

De sdk van Windows Media Center is op GitHub gezet door Charlie Owen. Hij werkte in het verleden bij het eHome-team van Microsoft dat de mediacentersoftware ontwikkelde. Hij heeft de sdk onder de organisatienaam Skijump op GitHub vrijgegeven. Die naam verwijst volgens hem naar een groep van 150 vrijwilligers binnen het bedrijf uit Redmond die Media Center in 2002 intern en extern promootte.

Ontwikkelaars kunnen niet veel met de sdk al bevat deze wel de broncode van onder andere de 'Preview Tool Launcher'. "De Preview Tool is een behoorlijk robuust model voor automation en de bron toont hoe je voordeel kunt halen voor je eigen authoring tool", aldus Owen. Of Microsoft op termijn de broncode van het gehele Windows Media Center vrij gaat geven is niet bekend.

Windows Media Center was Microsofts poging de huiskamer te veroveren met htpc's en andere mediasystemen. Die moesten er tegelijk minder als traditionele desktop-pc uit gaan zien. De software bevatte een mediaspeler en overzicht van op de pc aanwezige muziek en video's. Ook was er een tv-opnamemogelijkheid en was de interface aangepast voor afstandsbedieningen.

De software verscheen in 2002 in WIndows XP Media en maakte ook onderdeel uit van Windows Vista en WIndows 7, op de Starter- en Home Basic-edities na. Bij Windows 8 Pro en Windows 8.1 Pro was Windows Media Center beschikbaar als betaalde add-on. In 2015 maakte Microsoft bekend dat Media Center geen onderdeel in Windows 10 zou worden wegens afnemend gebruik.

​