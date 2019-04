Renders tonen midrange-smartphone Huawei met groot scherm en pop-upcamera

Er zijn renders verschenen van wat de Huawei P Smart Z zou worden, een midrange-smartphone met groot scherm en een pop-upcamera. Het is voor het eerst dat de Chinese fabrikant een pop-upcamera gebruikt in een van zijn smartphones.

De eerste renders kwamen van de Nederlandse site MobielKopen, maar inmiddels heeft ook EvLeaks een render online gezet. De P Smart Z heeft volgens MobielKopen een 6,6"-scherm met een resolutie van 2340x1080 pixels. De hele behuizing is 163,5x77,3x8,9mm groot en in die behuizing zit een 4000mAh-accu. De camera die uit de behuizing schuift heeft een maximale resolutie van zestien megapixels.

Het is voor het eerst dat Huawei gebruik maakt van een pop-upcamera. Tot nu toe koos de fabrikant vaak voor een inkeping in het scherm. Dat gebeurde onder meer bij de P20- en P30-telefoons, maar ook bij de P Smart 2019.

Op de achterkant zitten twee camera's: een reguliere primaire camera met een maximale resolutie van zestien megapixels en een dieptesensor voor vermoedelijk een portretmodus. De achterkant lijkt van glas met een behuizing in twee tinten; vermoedelijk gaat het om verschillende bewerkingen van het materiaal. Aan de achterkant zit ook een vingerafdrukscanner.

Het is nog onbekend of en wanneer Huawei de telefoon zal aankondigen. MobielKopen verwacht dat Huawei rond 210 euro zal vragen voor de telefoon. De P Smart 2019 kwam begin dit jaar te koop voor 249 euro, maar is inmiddels te koop voor minder dan 200 euro.