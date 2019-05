Huawei presenteert zijn eerste smartphone met pop-upcamera

Huawei heeft zijn eerste smartphone met pop-upcamera gepresenteerd. Het gaat om de midrange-smartphone P Smart Z. De telefoon heeft dankzij de pop-upcamera geen inkeping of gat in het scherm.

De P Smart Z, die onder meer op de Italiaanse site van Huawei verscheen, heeft een lcd van 152x70mm, met een resolutie van 2340x1080 pixels en een diagonaal van 6,59". De behuizing van de telefoon is 163,5x77,3mm groot, waaruit af te leiden is dat de bezels rondom het scherm 11,5x7mm groot zijn. De frontcamera heeft een maximale resolutie van zestien megapixel en een lens met diafragma van f/2.2, maar verdere specs van de camera, die uit de behuizing kan komen, zijn onbekend.

De telefoon draait op een HiSilicon Kirin 710-soc, die eerder in andere midrange-smartphones van de fabrikant verscheen. Daaronder zijn de P30 Lite en P Smart 2019. Huawei doet daar 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslag bij. Aan de achterkant zit een 16-megapixelcamera met f/1.8-lens, bijgestaan door een camera die dienst doet als dieptesensor. De telefoon heeft een 4000mAh-accu.

De Android-smartphone gaat in Zuid-Europese landen rond 280 euro kosten. Informatie over de prijs en een release in de Benelux is er nog niet.