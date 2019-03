Huawei voorziet P smart+ 2019-smartphone van 259 euro van triplecamerasysteem

Huawei heeft de P smart+ 2019 aangekondigd, een smartphone met 6,21"-scherm. Vrijwel de enige eigenschap waarmee het toestel zich van de eerder aangekondigde P smart 2019 onderscheidt is het triplecamerasysteem.

Het camerasysteem van de P smart+ 2019 bestaat uit een camera van 24 megapixel, een 16-megapixelcamera met groothoeklens en een van 2 megapixel voor een bokeh-effect. De camera aan de voorzijde is een 8-megapixelvariant, net als bij de eind 2018 aangekondigde P smart 2019.

Ook de overige eigenschappen zijn gelijk. Het toestel heeft een 6,21"-lcd met een resolutie van 2340x1080 pixels, een beeldverhouding van 19,5:9 en kleine inkeping in het midden van het scherm. De soc is de Kirin 710 met vier Cortex A73-kernen op maximaal 2,2GHz en vier A53-kernen op 1,7GHz voor het lichtere werk. De gpu is een Mali G51MP4. Er is 3GB lpddr3, wat minder is dan de 4GB van P Smart+ van vorig jaar. Verder is er 64GB aan emmc en is de accucapaciteit 3400mAh.

Het enige verschil tussen de P smart+ 2019 en de P smart 2019 lijkt verder dat de +-variant geen nfc ondersteunt en van de HiVision-functie van EMUI 9.0 gebruikmaakt voor vertalingen, objectherkenning en het scannen van qr-codes.

De prijs van het toestel is 259 euro, tegenover 249 voor de P smart 2019. De +-variant komt in het blauw en zwart op de markt.