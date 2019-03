Facebooks omvangrijke storing kwam door aanpassing serverconfiguratie

De grote storing waar Facebook en zijn dochterdiensten vele uren mee te maken hadden, waren het gevolg van een wijziging van de serverconfiguratie. Facebook meldt het probleem donderdag verholpen te hebben.

De systemen van het bedrijf zijn na het verhelpen van het probleem aan het herstellen, meldt Facebook op Twitter. In een reactie daarop melden veel gebruikers nog foutmeldingen te krijgen bij het inloggen, ten teken dat de fix in ieder geval niet direct effect heeft. Meer details over de oorzaak dan 'een verandering van serverconfiguratie' geeft het bedrijf nog niet.

Woensdagavond begonnen de problemen, die voor miljoenen gebruikers van Facebook, WhatsApp en Instagram tot login-fouten leidden. De problemen duurden vele uren. Instagram liet na enkele uren weten weer terug te zijn, eveneens via Twitter, maar ook bij deze melding maakten veel gebruikers duidelijk dat dit voor hen nog niet het geval was. Vorig jaar november had Facebook ook een grote storing.

Concurrent Telegram claimt in een dag drie miljoen nieuwe gebruikers bijgeschreven te hebben, wat toe te schrijven zou zijn aan de storing bij Facebook. Vorig jaar had Telegram 200 miljoen gebruikers. Recentere cijfers heeft het bedrijf nog niet gegeven.