WhatsApp-gebruikers hebben last van storing - update

WhatsApp heeft vrijdagochtend last van een storing. Gebruikers in diverse landen, waaronder Nederland en BelgiŽ, klagen over het niet kunnen verbinden met de chatdienst. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

Onder andere bij AlleStoringen komen honderden meldingen over de WhatsApp-storing en ook via Twitter doen gebruikers hun beklag. WhatsApp heeft nog geen reactie gegeven over de storing. De oorzaak van het probleem is niet bekend en ook is niet duidelijk hoe lang de storing gaat duren.

Niet bekend is of de storing wereldwijd plaatsvindt of dat deze lokaal is. Via Downdetector lijken de meeste meldingen uit de Benelux en Duitsland te komen, maar ook gebruikers in Frankrijk, Spanje, Italië, Indonesië en India melden geen verbinding te kunnen maken. WhatsApp heeft een miljard dagelijkse gebruikers, maakte Facebook onlangs bekend.

Update, 10.05: WhatsApp lijkt weer correct te functioneren.