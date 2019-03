Facebook bevestigt storing bij Instagram, WhatsApp en Facebook

Facebook heeft bevestigd dat Instagram, WhatsApp en Facebook een storing hebben, waardoor sommige gebruikers moeite hebben om de apps te gebruiken. Het is onbekend hoeveel gebruikers zijn getroffen door de storing.

Om te zorgen dat mensen voor wie apps van Facebook down zijn ook te weten komen van de storing, heeft het bedrijf de melding op Twitter gezet. Facebook zegt niet waar de storing door komt, hoeveel mensen het treft en wanneer het zal zijn opgelost. Het bedrijf zegt wel te werken aan een oplossing.

Website AlleStoringen meldt in Nederland storingen bij alledrie de apps, maar het lijkt erop dat lang niet alle mensen zijn getroffen, want daarvoor is het aantal meldingen aan de lage kant. Ook het aantal tips dat bij de redactie van Tweakers binnenkwam over de storing ligt lager dan bij veel andere storingen van grote internetdiensten.