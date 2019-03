Twitter voegt camera toe die met enkele veeg vanaf tijdlijn bereikbaar is

Twitter heeft een functie toegevoegd aan zijn app, waarbij een camera-interface bereikbaar is met een enkele veeg vanaf de tijdlijn. Andere apps van sociale media hebben zo'n functie al langer. De functie moet komende weken beschikbaar komen.

Een veeg naar rechts over de tijdlijn opent een nieuwe camera-interface, waarbij gebruikers direct een foto of video kunnen maken, legt Twitter uit. In de tijdlijn krijgen op die manier gemaakte foto's een afwijkende layout, met de tweet in de foto. Twitter zal ze geen prioriteit geven als gebruikers een algoritmische tijdlijn hebben.

Het is alleen mogelijk om met de nieuwe interface nieuw beeldmateriaal te maken; al gemaakte foto's en video's zijn alleen toe te voegen via het al bestaande venster om tweets te maken. Ook is het mogelijk om livebeelden te streamen via de interface.

Daarnaast kwam deze week de bèta-applicatie van Twitter uit, onder de naam Twttr. Dat is een verwijzing naar de eerste naam van het sociale netwerk, nog zonder klinkers. Die interface heeft volgens Techcrunch onder meer een meer chatapp-achtige interface voor tweets en een andere manier van het tonen van reacties op tweets.