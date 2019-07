Facebook lost storing WhatsApp en andere diensten met laden afbeeldingen op

Facebook heeft de storing met het weergeven van foto's op WhatsApp, Facebook en Instagram opgelost. Alles werkt weer als normaal, zegt het socialemediabedrijf. Waardoor de diensten woensdag acht uur lang moeite hadden met het weergeven van foto's wil het bedrijf niet zeggen.

Facebook spreekt zelf over 'verminderde prestaties bij onze api-endpoints' in de issuetracker op zijn ontwikkelaarssite. Donderdagochtend na zes uur Nederlandse tijd schrijft Facebook dat 'wij de oorzaak hebben geïdentificeerd en een fix hebben uitgebracht'. Het Twitter-account van Facebook liet enkele uren daarvoor al weten dat alles weer zou moeten werken.

Facebook had eerder al laten weten dat de storing kwam na een onderhoudsoperatie, maar wat er precies gebeurd is, laat het bedrijf in het midden. Omdat het gaat om het tonen van afbeeldingen op al zijn diensten, lijkt het te gaan om een probleem met de manier waarop cdn 's media afleveren binnen de diensten van het bedrijf. Ars Technica heeft gezien dat de timestamps van de afbeeldingen niet leken te kloppen.

De storing begon woensdagmiddag Nederlandse tijd rond half vier en heeft dus uiteindelijk tot diep in de nacht geduurd. In maart hadden WhatsApp, Facebook en Instagram ook al last van een langdurige storing. Dat kwam toen door een aanpassing van de serverconfiguratie.