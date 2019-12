Samsung: we hebben toch geen miljoen Galaxy Fold-exemplaren verkocht

Een woordvoerder van Samsung heeft aan Koreaanse media gemeld dat het bedrijf geen miljoen Galaxy Fold-toestellen heeft verkocht, maar minder dan dat. De uitspraken van de president daarover zouden op een misverstand berusten.

Donderdag deed de voorzitter van Samsung Electronics, Young Sohn, een uitspraak die door media wereldwijd werd geïnterpreteerd alsof het bedrijf een miljoen exemplaren van de Galaxy Fold had verkocht: "Het punt is dat we een miljoen van deze producten verkopen. Er zijn een miljoen mensen die dit product willen gebruiken voor 2000 dollar." Een Samsung-woordvoerder meldt aan onder andere persbureau Yonhap dat de voorzitter misschien het verkoopaantal heeft verward met de aanvankelijke verwachting over de verkoopaantallen, omdat het werkelijke aantal verkochte Folds lager ligt dan een miljoen.

Hoeveel het bedrijf er dan wel verkocht dan wel geleverd heeft, maakte de woordvoerder niet bekend. Eerder dit jaar liet Samsung volgens Yonhap weten dat het bedrijf dit jaar wereldwijd een half miljoen Fold-exemplaren verwacht te verkopen. Die verwachting ligt dus aanzienlijk lager dan de aanvankelijke verwachting van een miljoen. Waarschijnlijk stelde Samsung zijn verwachtingen naar beneden na het uitstel van de release van april naar september omdat de Fold aanvankelijk meerdere gebreken had.