Nederlandse wetenschap krijgt miljoenen euro's voor onderzoek naar energieopslag

Nederlandse wetenschappers van verschillende onderwijsinstanties en meerdere disciplines krijgen tien miljoen euro van de NWO om onderzoek te doen naar technieken voor grootschalige energieopslag.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek kent de tien miljoen euro toe aan het interdisciplinaire consortium 'Release', wat staat voor Reversible Large-scale Energy Storage. Het doel van deze groep wetenschappers is om nader onderzoek te doen naar drie technieken voor grootschalige energieopslag: waterstofproductie, koolwaterstofproductie uit CO 2 en flowaccu's. Het gaat om onderzoek voor de korte termijn, waarbij de periode tot 2030 bedoeld wordt, en de lange termijn, tot 2050. De onderzoekers hopen de prestaties van de energieopslag te kunnen verbeteren en de kosten te kunnen verlagen.

In ieder geval veertig onderzoekers van zeven Nederlandse universiteiten doen mee aan het onderzoek. Daarnaast worden hogescholen, bedrijven en overheden erbij betrokken. De hoofdaanvrager is Paulien Herder, hoogleraar Energy Systems aan de TU Delft. Bij de Technische Universiteit Eindhoven worden onder andere wetenschappers van de afdelingen Inorganic Materials & Catalysis en Membrane Materials and Processes betrokken. Aan de Universiteit Twente gaat het om de faculteit TNW, waar onder andere drie promovendi aan membranen en elektroden voor redox-flowaccu's en de afvangst van atmosferische CO 2 gaan werken.

Redox-flowaccu's, waarbij redox staat voor reductie- oxidatiereacties, bestaan uit twee vaten met vloeibaar elektrolyt, de ene positief en de andere negatief geladen. De vloeistof gaat langs elektrochemische cellen die chemische energie omzetten in elektrische. De capaciteit van de accu is gerelateerd aan de omvang van de vaten.

Doorbraken bij de omvangrijke opslag van energie zijn van belang voor onder andere grootschalige inzet van windmolens en zonnepanelen. 'Release' is een van vijf interdisciplinaire projecten waar de NWO in totaal 39 miljoen euro in steekt.