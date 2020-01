Details en renders vouwbare Samsung Galaxy Z Flip-smartphone verschijnen online

Meerdere bronnen hebben de vermoedelijk officiële renders van de Samsung Galaxy Z Flip gepubliceerd. Ook zijn specificaties van het toestel verschenen. Het toestel zou een Snapdragon 855+ krijgen en zo'n 1500 euro kosten.

Een groot aantal afbeeldingen zijn gepubliceerd door de Duitse site WinFuture. Ook smartphonelekker Evan Blass heeft een render op zijn Twitter-account gezet. De Samsung Galaxy Z Flip heeft een 22:9-scherm met een diagonaal van 6,7" en kan over de lengte dubbelgevouwen worden. Het toestel zou een resolutie van 2636x1080 pixels krijgen en in het scherm zit een ronde inkeping voor de frontcamera.

Het vouwbare scherm zou voorzien zijn van een dunne glaslaag, door Samsung aangeduid als Ultra Thin Glass. Deze laag zou het scherm veel beter moeten beschermen dan het geval is bij de laag kunststof die op het scherm van de Galaxy Fold is aangebracht.

Aan de achterkant van het toestel zit nog een klein scherm, weggewerkt onder een beschermlaag van Gorilla Glass 6. Het gaat om een 1,06"-oledpaneel met een resolutie van 300x116 pixels. Dit schermpje heeft always-on-ondersteuning en kan de tijd en notificaties weergeven.

Samsung geeft de Galazy Z Flip het typenummer SM-F700 en er zou een Snapdragon 855+-soc in zitten, gecombineerd met 8GB ram en 256GB ufs 3.0-flashopslag. Aan de achterkant zitten twee camera's. Het zou gaan om een reguliere camera en een ultragroothoekcamera, beiden met een 12-megapixelsensor.

Volgens de specificatielijst zit er een 3300mAh-accu in het toestel en zit er een vingerafdrukscanner op de zijkant. Het toestel heeft in gevouwen toestand afmetingen van 87,4x73,6x17,3mm. Uitgevouwen neemt de lengte toe tot 167,9mm en is de dikte maximaal 7,2mm. Het gewicht zou 183 gram bedragen.

WinFuture meldt dat het toestel zo'n 1500 euro gaat kosten en 'waarschijnlijk' vanaf 14 februari te koop is. Samsung heeft het toestel zelf nog niet aangekondigd, maar de afgelopen tijd verscheen er al veel informatie over de Galaxy Z Flip online.