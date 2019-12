Google brengt updatepacks met de naam 'feature drops' uit voor Pixel-telefoons

Google gaat ieder kwartaal een updatepakket voor zijn Pixel-telefoons uitbrengen in plaats van updates vrijgeven zodra ze klaar zijn. Google noemt deze servicepacks 'feature drops'. Alle Pixel-telefoons krijgen direct een set met nieuwe functies.

De Pixel 4 krijgt de mogelijkheid om oudere foto's die niet in portretmodus zijn geschoten, toch het portreteffect te geven. Dat wil zeggen dat de achtergrond waziger kan worden gemaakt voor een mooier plaatje dat de nadruk legt op het onderwerp. De mate van vervaging kan handmatig worden aangepast. Daarnaast is de videoapp Duo nu beter in staat om een beller of bellers te kadreren.

Tegelijk krijgt de Pixel 3 de Recorder-app. De 3 en 3a krijgen Live Caption. De 2 en 2XL krijgen 'Flip to Shhh' en meer. Alle Pixels krijgen volgens Google ook een veranderd geheugenbeheer. Deze zal cached applicaties comprimeren om de potentie tot multitasken te vergroten. Die laatste komt via een update van het besturingssysteem, maar de rest gaat via de Play Store.

Google stelt tegenover The Verge dat het met de bundeling van nieuwigheden en de duidelijke tijdlijn meer enthousiasme wil wekken voor de functies, iets wat ontbreekt met updates op willekeurige momenten, die ook nog eens trapsgewijs plaatsvinden.