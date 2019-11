Root-truc maakt spelen via Google Stadia mogelijk op niet-compatibele telefoons

Het aanpassen van de build.prop is genoeg om Google Stadia te kunnen spelen op telefoons die officieel niet compatibel kunnen zijn met de gamestreamingdienst. Officieel is Stadia alleen mogelijk op Google Pixel-telefoons.

In de build.prop moeten gebruikers via ADB of een Terminal-app de waarden ro.product.model en ro.product.manufacturer aanpassen naar Pixel 4 en Google om te kunnen spelen, claimt XDA-Developers. De site heeft dat getest op een OnePlus 7 Pro; die draait op dezelfde soc als de Pixel 4. Het is onbekend of het met alle telefoons werkt.

Om de build.prop 'systemless' aan te kunnen passen, hebben gebruikers root-toegang nodig. De truc werkt, omdat Stadia bij het opstarten kijkt naar die waarden in de build.prop om te controleren of het gaat om een compatibele telefoon. Het is onbekend of de truc zal blijven werken.

Google bracht Stadia vorige week uit. Games draaien op servers van Google, waarna het bedrijf een videostream naar gebruikers stuurt. Daardoor is het mogelijk om te gamen op allerlei apparaten, waaronder smartphones. De zoekgigant heeft gezegd later ondersteuning voor meer smartphones dan alleen Google Pixel-modellen toe te voegen, maar het is onbekend wanneer dat zal zijn. Tweakers publiceerde vorige week een review van Stadia.

