KPN kijkt toch naar alternatieven voor stoppen met Xs4all

KPN belooft toch naar alternatieven te kijken voor het stoppen met Xs4all. Het bedrijf doet dit nadat de ondernemingsraad van de dochterprovider naar de rechter stapte uit ontevredenheid. De ondernemingsraad en KPN kijken samen naar alternatieven.

Volgens de ondernemingsraad van Xs4all had KPN om advies moeten vragen voordat het besluit om de dochterprovider op te heffen genomen werd. Omdat het moederbedrijf ook na het besluit weigerde de raad om advies te vragen, stapte die medio februari naar de rechter. KPN beloofde daarna toch te kijken naar alternatieven voor het stoppen met Xs4all en de ondernemingsraad trok vervolgens de rechtszaak in. Dat blijkt uit correspondentie tussen de OR en medewerkers van Xs4all, die het AD heeft ingezien.

Wat de alternatieven zijn, is nog niet bekend. De ondernemingsraad en een door KPN ingestelde projectgroep gaan samen de toekomstscenario's voor Xs4all verkennen. Volgens de correspondentie zal daarbij oog zijn voor 'de belangen van zowel het KPN-concern als de Xs4all-dochter'. Daarbij wordt naar alternatieven gekeken 'in de breedste zin van het woord'.

KPN maakte begin dit jaar bekend te willen stoppen met onder meer Xs4all. Het bedrijf wilde daarmee naar eigen zeggen vol in kunnen zetten op het KPN-merk. Dit besluit leidde tot veel ontevreden reacties, een petitie om de naam te behouden en een actiegroep. Op moment van schrijven hebben ruim vijftigduizend mensen de petitie ondertekend. De actiegroep kondigde daarna aan een eigen provider te willen opzetten, waarvan de eerste diensten binnen enkele maanden aangeboden kunnen worden. Medeoprichter van Xs4all Moet Blijven Kirsten Verdel zei wel dat het hoofddoel is om Xs4all overeind te houden en te hopen dat KPN tot inkeer zou komen.