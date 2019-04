KPN verhoogt prijzen internetabonnementen per 1 juni

KPN maakt zijn internetabonnementen een euro per maand duurder. Bij het duurste abonnement, Internet en TV 4K, gaat de snelheid omhoog. Bij andere abonnementen blijft de snelheid gelijk. De nieuwe prijzen gaan voor alle klanten in op 1 juni.

Het Internet en TV 4K-pakket krijgt een downloadsnelheid van 200Mbit/s en 20Mbit/s upload. Momenteel is dat 150Mbit/s en 15Mbit/s. Of klanten de extra snelheid kunnen benutten, is afhankelijk van waar ze wonen. Niet op alle adressen is de hogere snelheid beschikbaar. Mensen die de snelheidsverhoging wel krijgen, ontvangen daar een bericht over voor 1 mei.

KPN communiceert over de prijsverhoging op zijn forum en op zijn website. Klanten krijgen ook een bericht met daarin het nieuwe maandbedrag. KPN past de prijzen van lopende contracten aan; dat geeft klanten het recht om het abonnement kosteloos te beëindigen voor ingang van de prijsverhoging.

Ook oudere abonnementsvormen die niet meer af te sluiten zijn, worden duurder. Bij die abonnementen is het prijsverschil groter. Zo wordt het Alles-in-1 Standaard-abonnement 3,50 euro per maand duurder. De prijsverhoging komt ongeveer een jaar na de vorige, die ging op 1 juli 2018 in. Eerder op dinsdag bleek al dat KPN ook de prijzen van Xs4all-abonnementen verhoogt.