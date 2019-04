Prijs per Mbit/s voor vast internet is in vier jaar gehalveerd

De prijs per Mbit/s voor vaste internetaansluitingen is in vier jaar tijd gehalveerd. Gemiddeld betalen klanten nu iedere maand 0,44 euro per Mbit/s. Wel is een internetaansluiting dit jaar 4 cent per Mbit/s duurder dan in 2018. Vooral glasvezel is in vier jaar goedkoper geworden.

De internetaansluiting met de beste verhouding tussen prijs en snelheid is volgens de cijfers van Breedbandwinkel nog steeds glasvezel. Per Mbit/s betalen consumenten daarvoor per maand gemiddeld 27 eurocent. Vdsl is met 57 eurocent per Mbit/s weer bijna twee keer zo duur als glasvezel. Net iets goedkoper dan vdsl is op dit gebied een kabelaansluiting; daarvoor betalen klanten gemiddeld 46 eurocent per Mbit/s. Gemiddeld over alle vaste internetaansluitingen betalen klanten per maand per Mbit/s 44 eurocent. Dat becijfert internetvergelijker Breedbandwinkel op basis van een onderzoek onder 60.000 Nederlandse huishoudens.

In 2015 kostte 'een Mbit/s' nog gemiddeld 82 eurocent per maand. Dat betekent dat Nederlanders gemiddeld bijna de helft minder betalen per Mbit/s. In 2018 betaalden Nederlanders nog 40 eurocent per Mbit/s. De prijs per Mbit/s is in 2019 hoger dan die 40 eurocent, doordat Nederlanders abonnementen met lagere internetsnelheden afnemen terwijl de maandelijkse kosten redelijk stabiel zijn gebleven.

Hoewel de afgenomen internetsnelheden gemiddeld genomen lager liggen dan in 2018, zijn ze wel vele malen hoger dan ze in 2015 waren. Vooral glasvezel is een snelle stijger. In 2015 lag de gemiddelde afgenomen snelheid nog op 65,21Mbit/s. In 2019 is dat 100,05Mbit/s meer. Vdsl is over dezelfde periode bijna verdubbeld, van 33,69Mbit/s in 2015 naar 61,24Mbit/s. Bij kabel is de stijging een stuk minder groot. In 2019 was de gemiddelde afgenomen snelheid 104,16Mbit/s, 30Mbit/s meer dan 2015.

Uit de cijfers blijkt ook dat de uitgaven voor losse internetaansluitingen meer zijn gestegen dan die voor pakketten met tv en alles-in-1. Zo gaven Nederlanders in 2015 gemiddeld 25,77 euro per maand uit aan een abonnement met alleen internet. Wie nu een dergelijke aansluiting afneemt, betaalt per maand gemiddeld 33,07 euro. Dat is een stijging van 28 procent. Het tarief voor afgenomen alles-in-1-paketten is over dezelfde periode gestegen met 7 procent naar 46,34 euro per maand. Breedbandwinkel schrijft die afvlakking toe aan een hardere concurrentiestrijd op de markt voor alles-in-1.