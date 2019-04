HyperX kondigt Cloud Stinger Wireless-headset voor gamers aan

HyperX brengt een draadloze versie van zijn Cloud Stinger-headset uit. De Cloud Stinger Wireless weegt 270 gram en gaat zeventien uur mee op een volle accu. De koptelefoon is nu verkrijgbaar voor gemiddeld 122 euro.

De over-ear headset maakt gebruik van 50mm-drivers, mediaknoppen op het apparaat zelf en een microfoon die je naar boven kunt schuiven om hem te dempen. Ook is Cloud Stinger Wireless in lengte verstelbaar en is hij uitgerust met roterende oordoppen tot een hoek van negentig graden. De koptelefoon maakt verbinding via een bijgeleverde 2,4GHz-dongle, die werkt met een PS4, PS4 Pro en pc. Opladen werkt via een usb-kabel en hoewel er een accu in de headset zit, is hij vijf gram lichter dan het bekabelde alternatief.

De niet draadloze Cloud Stinger kwam in oktober 2016 op de markt. De koptelefoon met draad heeft dezelfde functionaliteit als de draadloze versie, met als bijkomend voordeel dat de reguliere Stinger ook op een Nintendo Switch of Xbox One kan worden aangesloten. De Cloud Stinger is met een prijs van ongeveer 52 euro een stuk goedkoper dan de draadloze versie.