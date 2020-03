KPN sluit winkels in Noord-Brabant tot minimaal het einde van de maand

KPN sluit zijn winkels in Noord-Brabant, om zo de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Daarnaast wordt de activiteit van monteurs beperkt, al zullen urgente storingsmeldingen nog wel worden verholpen. Tenslotte komt KPN met gratis online vergaderen

Volgens KPN zijn bij twee medewerkers in Noord-Brabant een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Die medewerkers zitten inmiddels in quarantaine, en datzelfde geldt voor de medewerkers die met deze twee personen hebben samengewerkt. KPN stelt dat het zijn verantwoordelijkheid wil nemen en besluit daarom om tot minimaal het einde van de maand de winkels in Noord-Brabant te sluiten.

Daarnaast gaat de provider de inzet van monteurs zoveel mogelijk beperken. Dat betekent dat monteurs minder bij klanten thuis komen, maar als er sprake is van storingen dan worden deze nog wel verholpen. KPN stelt dat het de situatie omtrent de verspreiding van het coronavirus in de gaten houdt, en niet uitsluit dat het in de rest van het land ook winkels gaat sluiten.

KPN geeft verder aan thuiswerkers de mogelijkheid om gratis online te vergaderen. De optie is er ook voor niet-KPN-klanten; er is alleen een mobiel nummer nodig om een vergadering op te zetten. Gratis online vergaderen is vanaf 18 maart beschikbaar.