Persona 5 Scramble komt uit voor PlayStation 4 en Nintendo Switch

Atlus en Koei Tecmo’s Omega Force hebben Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers aangekondigd, een spin-off van de Persona-series. Veel details zijn er nog niet over het komende spel.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers wordt een Musou- of Warriors-game met actie-rpg-elementen in het Persona-universum. Het spel is afkomstig van Koei Tecmo’s Omega Force, ontwikkelaars van hack and slash Warriors-games als Dynasty Warriors, Hyrule Warriors en Fire Emblem Warriors.

Details zijn er verder nog niet bekend. De aankondiging gaat gepaard met een Persona 5 Scramble-site en een Japanse video die weinig onthult. De naam Persona 5 S verscheen al eerder op internet. Nintendo-fans hoopten dat deze wees op de komst van Persona 5 naar de Switch, maar het blijkt dus om een spin-off voor de Switch en PlayStation 4 te gaan.

Woensdag kondigde Atlus al Persona 5 The Royal aan. Dit is een nieuwe versie van het rpg-spel uit 2016 dat naast bijgewerkte graphics een nieuw lid van de Phantom Thieves krijgt. Het spel komt 31 oktober in Japan uit voor de PS4. De release in de rest van de wereld volgt in 2020.